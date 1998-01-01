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S7 возобновит рейсы Владивосток - Пекин и Новосибирск — Шанхай/ "Уральские авиалинии" полетят из Волгограда в Шарм-эль-Шейх/ «Аэрофлот» досрочно снял полетную программу в Египет из Сочи

S7 возобновит рейсы Владивосток - Пекин и Новосибирск - Шанхай

S7 Airlines со 2 апреля планирует возобновить прямые рейсы между Владивостоком и Пекином, сообщает компания.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Airbus A320, рассчитанных на 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути составит около 2,5 часов.

Кроме того, с 1 мая S7 рассчитывает запустить рейсы по маршруту Новосибирск — Шанхай. Они будут выполняться также два раза в неделю, но на Boeing 737-800, вмещающих до 168 пассажиров в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе. Время в пути туда составит 5 часов 45 минут, обратно — 6 часов 25 минут.

Расписание обеспечивает удобные стыковки во Владивостоке с рейсами в Южно-Сахалинск, а в Новосибирске — с рейсами в Москву, Санкт-Петербург другие города маршрутной сети S7, отмечается в сообщении.

"Уральские авиалинии" полетят из Волгограда в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 15 февраля начнет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Волгоград — Шарм-эль-Шейх (Египет) и обратно, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Волгоград".

Полетная программа продлится до 9 мая. Время в пути в одном направлении составит 4 часа. На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A321.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, на сегодняшний день из Волгограда нет рейсов в Египет.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года Nordwind запускала чартеры из Волгограда в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В конце декабря 2023 года "Уральские авиалинии" сообщали о завершении процесса страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap.

Как заявлял в начале прошлого года глава Минтранса Виталий Савельев, правительство выделило на выкуп зарубежных бортов около 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Позднее сообщалось, что для сделок авиакомпании должны также использовать собственную чистую прибыль.

«Аэрофлот» досрочно снял полетную программу в Египет из Сочи

По данным сезонного расписания авиакомпании, размещенной на сайте, вылеты в Хургаду из аэропорта Адлера сейчас остались до 28 января включительно, в Шарм-эль-Шейх – до 3 февраля, - сообщают СМИ.

Полетная программа из Сочи на курорты Красного моря была заявлена до середины февраля.

Вероятная причина досрочной отмены рейсов, по мнению специалистов, может быть связана со снижением спроса на туры в Египет

В феврале из Сочи в Египет прямые рейсы на оба курорта Красного моря заявлены у авиакомпаний Red Wings и AlMasria Universal Airlines.

/TOURBUS.RU