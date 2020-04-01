UNWTO: В этом году мировой туризм окончательно вернется к допандемийному уровню

В минувшем году количество международных поездок во всем мире составило 1,3 млрд

По прогнозам Всемирной туристской организации (UNWTO), мировой туризм вернется к допандемийному уровню к концу 2024 году.

Драйверами этого процесса станет восстановление азиатских рынков, в первую очередь, Китая. В 2023 году количество международных поездок по всему миру оказалось на 12% меньше, чем в 2019 году, - сообщает сегодня АТОР.

В 2023 году количество международных прибытий по всему миру составило 1,3 млрд человек, подсчитали в UNWTO. Согласно данным «Всемирного барометра туризма» (UNWTO World Tourism Barometer), по итогам 2023 года мировой туризм восстановился на 88% до допандемийного показателя.

«Ожидается, что высвобождение остающегося неудовлетворенного спроса, расширение воздушного сообщения и более активное восстановление азиатских рынков и направлений будут способствовать полному восстановлению к концу 2024 года», – подчеркивают в UNWTO.

В лидерах восстановления международного туризма – Ближний Восток, Европа и Африка. В 2023 году Ближний Восток стал единственным макрорегионом в мире, в котором количество международных прибытий превысило допандемийный уровень (+22% к 2019 году).

Европа, самый посещаемый макрорегион в мире, достигла 94% от уровня 2019 года, чему способствовал внутрирегиональный спрос и поездки из США. Африка восстановила международный поток до 96%, Америка – до 90%.

Азиатско-Тихоокеанский регион завершил 2023 год с отставанием на 35% от 2019 года. При этом азиатские регионы показывают разную динамику восстановления: если в Южной Азии количество международных прибытий составило 87% от доковидного уровня, то в Северо-Восточной Азии этот показатель не превысил 55%.

Несколько субрегионов зафиксировали двузначный рост количества международных прибытий в 2023 году по сравнению с 2019 годом. В лидерах роста – Южное Средиземноморье, Карибский бассейн, Центральная Америка и Северная Африка.

По оценкам UNWTO, доходы от мирового туризма в 2023 году составили 1,4 трлн долларов. Это на 7% меньше, чем в 2019 году.

Общие экспортные доходы от туризма в 2023 году (включая пассажирские перевозки) оцениваются в 1,6 трлн долларов, что составляет почти 95% от показателя 2019 года.

Вклад туризма в глобальный ВПП в 2023 году составил 3,3 трлн долларов, или 3%.



Ожидается, что международный туризм полностью восстановится до уровня, существовавшего до пандемии, в 2024 году, при этом первоначальные оценки указывают на рост на 2% по сравнению с уровнем 2019 года.

«Реализация этого прогноза по-прежнему зависит от темпов восстановления экономики в Азии и эволюции существующих экономических и геополитических рисков», – подчеркивают в UNWTO.

По прогнозам организации, в 2024 году китайский выездной и въездной туризм ускорится благодаря упрощению визового режима и увеличению объемов авиаперевозки. В UNWTO напомнили, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии сроком на год до 30 ноября 2024 года.

Меры по упрощению визовых правил будут способствовать росту количества поездок на Ближний Восток и в Африку, в том числе, благодаря внедрению единой туристической визы стран Персидского залива и облегчению внутриафриканских поездок в Кению и Руанду.

Эксперты полагают, что в 2024 году Европа вновь покажет высокие результаты. Этому помогут как присоединение в марте Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, так и проведение в Париже летних Олимпийских игр.

Активные поездки из Соединенных Штатов, подкрепленные сильным долларом, будут продолжать приносить пользу туристическим направлениям в Америке и за ее пределами.

Среди факторов, которые продолжают создавать серьезные проблемы для устойчивого восстановления международного туризма, в UNWTO назвали инфляцию, высокие процентные ставки, нестабильные цены на нефть, которые приведут к увеличению расходов туристов на транспорт и проживание в 2024 году.

«На этом фоне ожидается, что туристы будут все чаще искать оптимальное соотношение цены и качества и путешествовать в места ближе к дому», – считают в организации.

/TOURBUS.RU