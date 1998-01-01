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Петербург признан лидером устойчивости развития туризма в России

В первую тройку вошли также Краснодарский край и Республика Татарстан

Как рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, Северная столица возглавила рэнкинг устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах России (рэнкинг (от англ. to rank — ранжировать) — список объектов, который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей -ТБ).

В первую тройку вошли также Краснодарский край и Республика Татарстан. Таковы результаты исследования, подготовленного Национальным Рейтинговым Агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке РГО, комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», комитета устойчивого туризма Делового центра экономического развития СНГ и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Аналитики заключают, что в Санкт Петербурге сформирована благоприятная среда для устойчивого развития туризма, а многие из практик являются уникальными.

«Принципы устойчивого развития, внедрение инновационных решений и осознание экологической и социальной ответственности стали определяющими для сферы туризма в городе на Неве.

Мы обдуманно подходим к вопросам создания новых качественных конкурентоспособных туристских продуктов, комфортных, безопасных, гостеприимных условий для пребывания в городе, развития креативных индустрий, формирования стратегических планов развития – от мастер-планов макротерритории до проектирования отдельных точек притяжения», – отметила на презентации рэнкинга Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

Развитию, по словам эксперта, способствует и реализация программы Новая туристская география. Она позволяет создавать современные туристские предложения и маршруты, распределяя потоки, а также вовлекая в экономику гостеприимства самые различные предприятия большого количества отраслей.

Напомним, за 2023 год Северную столицу посетили 9,4 млн гостей, а вклад туризма в экономику города составил 482,7 млрд рублей - на 32% больше, чем годом ранее. Можно говорить о том, что допандемийный турпоток восстановлен на 90%. При этом доля возвратных поездок увеличилась до 48%.

Впервые рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах РФ был представлен в декабре 2022 года. Тогда Петербург в нем занял второе место.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

