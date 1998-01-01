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Эксперты: Стоимость новогоднего отдыха заметно выросла

ВЦИОМ и туроператоры прокомментировали рост среднего чека на новогодние каникулы за последние три года

Российские туристы на новогодних праздниках потратили в среднем более 17 тыс. рублей на поездку на человека, это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, россиянам, выезжавшим на отдых в период новогодних праздников, поездка из расчета на одного человека обошлась в 17027 рублей, тогда как в 2021 году такие расходы оценивались в 7635 рублей.

По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, такой рост среднего чека связан с более дальними путешествиями.

В свою очередь, гендиректор туроператора «Дельфин» сообщил «Интерфаксу», что средний чек на новогодние каникулы за три года вырос примерно на 20-30%.

«У нас по компании средний чек на новогодние праздники в 2024 году получился в районе 22-25 тыс. рублей на человека. Это три дня в отеле 3* на завтраках.

Если говорить о 7 тыс. в 2021 году, то это нереальная цифра. Это билет на самолет в одну сторону или на поезд», — пояснил он.

По данным ВЦИОМ, с 1 по 8 января на отдых по России выезжал каждый четвертый россиянин (26%), за рубеж – 1%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 января 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ сообщал, чтобольшинство россиян никуда не ездили в новогодние праздники, 26% из них отправились в другие регионы страны.

Согласно результатам опроса, 73% россиян не выезжали за пределы своего города (села) в новогодние праздники. Поездки в другие города и регионы России совершили 26% респондентов, за пределы страны — 1%.

Среди путешествующих на новогодних каникулах 13% отправились в Москву и Московскую область, по 4% опрошенных побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. Еще 3% были в Екатеринбурге и Свердловской области.

В числе других регионов, куда ездили россияне, Новосибирская область, Пермский край, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань – по 2%.

Еще 15% россиян посетили в новогодние каникулы сельскую местность.

/TOURBUS.RU