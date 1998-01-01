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19 января
Anex и «Интурист» с февраля будут летать в Таиланд из восьми городов
К городам вылета добавляются Новокузнецк, Благовещенск и Барнаул
Туроператор Anex расширяет полетную программу в Таиланд на зимний сезон за счет трех новых городов вылета, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.
Вместе с новинками – Новокузнецком, Благовещенском и Барнаулом, зимний Таиланд на прямых рейсах теперь доступен туристам Anex из восьми городов:
Новые полетные программы из Новокузнецка, Благовещенска и Барнаула стартуют в феврале на крыльях Azur air. Места на рейсах также доступны клиентам «Интуриста». Туры в Таиланд из новых городов вылета уже выставлены в продажу и бронируются.
Цены на туры в Паттайю и на Пхукет из Новокузнецка, Благовещенска и Барнаула находятся примерно на одинаковом уровне – минимальный бюджет чуть более 200 тыс. руб. на двоих.
Летом в программе - те же города за исключением Благовещенска. Позволить себе летний Таиланд с Anex смогут туристы с бюджетом 180-210 тыс. руб. на двоих.
Ранее продление полетных программ анонсировал и Pegas Touristik. В Fun&Sun сообщили, что летняя полетная программа в Таиланд будет сформирована в первой половине февраля.
В Coral Travel сейчас обсуждают такую перспективу.
Как сообщили нам в свою очередь в пресс-службе Azur Zir, "Авиакомпания AZUR air в феврале запускает прямые рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока в Паттайю и на Пхукет. Новые рейсы из Томска будут выполняться со 2 февраля, из Благовещенска — с 5 февраля, из Новокузнецка — с 7 февраля, из Хабаровска — с 9 февраля, из Владивостока — с 14 февраля.
Рейсы на Пхукет из Новокузнецка и Барнаула стартуют с 7 и 12 февраля соответственно.
Частота полетов сформирована в соответствии с запросом российских туристов и средней продолжительностью отдыха в Таиланде. По всем направлениям вылеты запланированы с частотой 1 раз в 12 дней. Из Благовещенска рейсы будут выполняться 2 раза в 12 дней".
По данным Управления по туризму Таиланда (ТАТ), за 2023 год в стране отдохнуло 1,48 млн российских туристов. Это больше, чем в 2019 году, когда страну посетили 1,47 млн туристов из РФ, и более чем втрое превышает результат 2022 года (435 тыс.).
Всего Таиланд в 2023 году принял 28 млн иностранных туристов. Больше всего приехало из Малайзии (4,56 млн), на втором месте – Китай (3,5 млн), на третьем – Южная Корея (1,65 млн), затем идет Индия (1,61 млн), замыкает первую пятерку Россия.
/TOURBUS.RU
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