Туроператоры: Сейчас слетать вдвоем в Египет в отель «все включено» можно за 75 тыс. руб.

Эксперты рассказали о заметном снижении цен на туры в Египет в посленовогодний период

Пакетный тур «все включено» в Египет в январе-феврале обойдется от 75 тыс. руб. на двоих. По привлекательным ценам благодаря спецпредложениям можно отдохнуть в популярных отелях 5* и премиальных гостиницах. Есть и варианты, при которых дети проживают бесплатно, - сообщает Ассоциация туроператоров.

По информации АТОР, в январе-феврале Египет входит в ТОП-5 самых бронируемых выездных направлений. Туроператоры оценивают спрос как стабильно высокий, соответствующий сезонному уровню, несмотря на усиление конкуренции со стороны ОАЭ и Таиланда.

«Спрос на туры в Египет с датами заездов с середины января-конец февраля находится на том же уровне, что и годом ранее. В этом зимнем сезоне Египет, как и в аналогичные даты 2023 года, занимает 2 место в рейтинге направлений по популярности», – констатировали эксперты туроператора Let`s Fly, входящего в группу компаний «Слетать.ру».

Эксперты «Слетать.ру» также фиксируют увеличение средней глубины продаж направления в сравнении с тем же периодом прошлого года на 34%. Сегодня туры в Египет бронируют примерно за 5 недель (35 дней) до отправления.

В пользу Египта в зимнем сезоне играют относительно недолгий перелет, отсутствие изнуряющей жары, комфортная погода для экскурсий, а также большой выбор отелей с питанием «все включено». После новогодних праздников стоимость туров снизилась на 20-30%, отмечают в Anex.

По прогнозам представителей компаний Coral Travel, Pegas Touristik, TEZ Tour, Fun&Sun, «Интурист», «Русский Экспресс» и PAC Group, спрос на Египет традиционно увеличивается на праздничные выходные в феврале и марте.

«Туристы начали бронировать отдых на праздничные даты в феврале-марте еще в ноябре прошлого года», – сообщили в Fun&Sun.

По информации «Слетать.ру», количество бронирований туров в Египет на праздничные даты февраля и марта уже на 30% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Более того, как рассказали эксперты «Интуриста», бронирования поступают уже на апрель, майские праздники и лето. По акции «раннее бронирование» уже есть покупают туры до октября 2024 г.

По данным туроператоров, с подтверждением номеров различных категорий в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в январе-феврале нет проблем.

«Номера в отелях подтверждаются быстро», – подчеркивают в Coral Travel.

В «Слетать.ру» оценивают текущую среднюю загрузку пляжных отелей Египта в 40-70% в зависимости от объекта.

На январь-февраль популярные отели Египта можно забронировать со скидкой от 5 до 30% благодаря спецпредложениям. У некоторых отелей дисконт превышает 60%.

/TOURBUS.RU