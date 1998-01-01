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Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 30 января в Твери

В программе бизнес-миссии - презентации туристического потенциала Москвы, деловые переговоры, розыгрыш призов

30 января в Твери пройдут деловые мероприятия для профессионалов туризма

Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Твери и других соседних областей Центрального федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов.

Состав московских участников очень представительный и разнообразный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.

30 января

ТВЕРЬ

Центр современной культуры «Рельсы»

ул. Трёхсвятская 18 А

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. АНО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ»

2. RUSSPASS

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ:

3. «ЦЕНТР МИРА»

4. «АНКОР»

5. ИН «РАША ТРЕВЕЛ»

6. КП «МАРУССИЯ»

7. «ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА»

8. ТО «БОН ТУР»

9. «НОРДВЭЙ»

10. FUN & SUN

11. «ВЫСОТА ТУР»

12. «ЧЕХОВ ТРЕВЕЛ»

13. «ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:

14. «ЦАРЬ-МАКЕТ СТРАНЫ2

15. «ПАНОРАМА 3602

16. ВДНХ

17. ЛУЖНИКИ

18. «СИТИ САЙТСИИНГ»

19. МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

20. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦИНО»

21. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОЛОМЕНСКОЕ-ИЗМАЙЛОВО»

22. ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»

23. «ОСТРОВ МЕЧТЫ»

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

24. КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ Q-BLOCK

25. APART-HOTEL YES

К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву и заинтересованные в сотрудничестве с турбизнеса столицы.

В программе бизнес–миссии Москвы: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов. Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву!

Регистрация для участия в мероприятии

Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов!

Фото: Мостуризм