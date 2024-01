Новости ВЦИОМ: В новогодние праздники путешествовали только 27% россиян Опубликованы данные всероссийского посленовогоднего опроса общественного мнения

Большинство россиян никуда не ездили в новогодние праздники, 27% из них отправились в другие регионы страны, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большая часть россиян отказывается от поездок в период новогодних каникул (73%), с 2018 г. показатель держится на уровне 70-77%. Выезжали за пределы региона 26%, за пределы страны — 1%. С большей долей вероятности в числе «новогодних» туристов можно встретить мужчин (31% vs. 24% среди женщин), россиян до 35 лет (38-37% vs. 14% среди старшей группы), с неполным высшим или высшим образованием (36%) и с хорошим уровнем доходов (32% vs. 20% в группе с плохим материальным положением). Среди путешествующих на каникулах россиян 15% уезжали в сельскую местность, по 7% были в Москве и Московской области, по 4% в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области и Краснодаре. Стоимость поездки из расчета на одного человека в этом году составила в среднем 17 027 руб. и за три года выросла более чем в два раза (2021 г. — 7 635 руб.). Существующая продолжительность новогодних выходных дней большему числу россиян кажется достаточной (66%), 18% хотели бы, чтобы январские каникулы были короче, еще 9% высказались за их увеличение. Россияне с невысоким уровнем доходов чаще других выступают за сокращение числа выходных дней (25%). По данным ВЦИОМ, 75% респондентов удовлетворены тем, как провели новогодние каникулы, это сопоставимые цифры с 2023 годом. Еще 19% россиян остались недовольны праздниками. Всероссийский телефонный опрос был проведен 14 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. /TOURBUS.RU

