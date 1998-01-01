Pegas Touristik полетит этим летом в Турцию из 16 городов России

Полетная программа туроператора будет основана на чартерных рейсах авиакомпаний Southwind Airlines и Turkish Airline

Как сообщает сегодня АТОР, Pegas Touristik сообщил о планах своих полетов в Турцию в сезон-2024. Так, в Анталью заявлены вылеты из 16 городов России, в Бодрум – из трех городов, в Даламан – из 4 городов.

Полетная программа туроператора строится на блоках мест на чартерных рейсах авиакомпаний Southwind Airlines и Turkish Airlines.

Города вылета в Анталью:

Архангельск

Екатеринбург

Казань

Калининград

Красноярск

Москва (Шереметьево, Внуково, Домодедово)

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пермь

Санкт – Петербург

Самара

Сыктывкар

Тюмень

Уфа

Челябинск

Города вылета в Бодрум:

Казань

Москва

Санкт-Петербург

Города вылета в Даламан:

Екатеринбург

Казань

Москва

Санкт-Петербург

Как сообщил туроператор, бронирования туров идут стабильно хорошо из всех городов вылета, так как туристов привлекает возможность сэкономить на турах.

«Сейчас идет акция раннее бронирование, где в текущих ценах уже учтены скидки на отели в размере 30-40%, есть и отели, которые пока можно забронировать со скидкой в размере 50%. Очередной этап акции действует при бронировании до 31 января. Дальше размер скидок будет уменьшаться», – уточнили в Pegas Touristik.

Заблаговременное бронирование туров – отличный способ сэкономить, поскольку массового снижения цен в сезоне-2024 с большей долей вероятности не произойдет, сказал работающий с оператором Сердар Уз, представитель сети Kirman Hotels.

«Мы дорожим туристами из России, стараемся всегда предоставлять им самый лучший отдых, но при текущей экономической ситуации в стране, мы просто не можем позволить себе снижать цены. Со своей стороны мы будем стараться сдерживать рост цен. Сейчас, при раннем бронировании, тарифы хорошие», – сказал Сердар Уз.

«Текущие данные летних бронирований со стороны россиян, пусть незначительно, но превышающие значения аналогичного периода прошлого года, дают нам надежду на рост объемов продаж по итогам сезона-2024», – заключил Сердар Уз.

/TOURBUS.RU