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18 января
Pegas Touristik полетит этим летом в Турцию из 16 городов России
Полетная программа туроператора будет основана на чартерных рейсах авиакомпаний Southwind Airlines и Turkish Airline
Как сообщает сегодня АТОР, Pegas Touristik сообщил о планах своих полетов в Турцию в сезон-2024. Так, в Анталью заявлены вылеты из 16 городов России, в Бодрум – из трех городов, в Даламан – из 4 городов.
Полетная программа туроператора строится на блоках мест на чартерных рейсах авиакомпаний Southwind Airlines и Turkish Airlines.
Города вылета в Анталью:
Архангельск
Екатеринбург
Казань
Калининград
Красноярск
Москва (Шереметьево, Внуково, Домодедово)
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Санкт – Петербург
Самара
Сыктывкар
Тюмень
Уфа
Челябинск
Города вылета в Бодрум:
Казань
Москва
Санкт-Петербург
Города вылета в Даламан:
Екатеринбург
Казань
Москва
Санкт-Петербург
Как сообщил туроператор, бронирования туров идут стабильно хорошо из всех городов вылета, так как туристов привлекает возможность сэкономить на турах.
«Сейчас идет акция раннее бронирование, где в текущих ценах уже учтены скидки на отели в размере 30-40%, есть и отели, которые пока можно забронировать со скидкой в размере 50%. Очередной этап акции действует при бронировании до 31 января. Дальше размер скидок будет уменьшаться», – уточнили в Pegas Touristik.
Заблаговременное бронирование туров – отличный способ сэкономить, поскольку массового снижения цен в сезоне-2024 с большей долей вероятности не произойдет, сказал работающий с оператором Сердар Уз, представитель сети Kirman Hotels.
«Мы дорожим туристами из России, стараемся всегда предоставлять им самый лучший отдых, но при текущей экономической ситуации в стране, мы просто не можем позволить себе снижать цены. Со своей стороны мы будем стараться сдерживать рост цен. Сейчас, при раннем бронировании, тарифы хорошие», – сказал Сердар Уз.
«Текущие данные летних бронирований со стороны россиян, пусть незначительно, но превышающие значения аналогичного периода прошлого года, дают нам надежду на рост объемов продаж по итогам сезона-2024», – заключил Сердар Уз.
/TOURBUS.RU
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