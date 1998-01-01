Туроператоры: Интерес к зимним экскурсиям в Стамбул заметно вырос

Как сообщает сегодня RTN, «Уральские авиалинии» с середины января увеличили перевозку в Турцию – авиакомпания выполняет полеты в Стамбул из московского аэропорта «Жуковский» и екатеринбургского «Кольцово».

Туроператоры, взявшие блоки мест на этих рейсах, говорят о высоком интересе туристов к пакетным экскурсионным турам, включающим Стамбул.

В компании Fun&Sun в дополнение к турам на базе регулярной перевозки впервые поставили экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию на гарантированных блоках «Уральских авиалиний» с 18 февраля по 30 марта. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, в 2021 году оператор уже предлагал программы в Стамбул на базе чартерной перевозки, туры пользовались спросом.

«Сейчас Стамбул также очень популярен. Открыли продажи несколько дней назад и уже видим бронирования на каждую дату заездов. Блок на 18 февраля закрыт на 85%. Рынок позитивно отреагировал на появление блочной перевозки, прежде всего благодаря оптимальной стоимости туров – дешевле, чем на аналогичных рейсах из GDS – и широкому ассортименту отелей на моментальном подтверждении.

Для увеличения спроса мы предложили комплексный продукт, включив в пакеты групповые трансферы и бесплатную экскурсию для каждого туриста в подарок», – пояснила она.

Coral Travel также взял блоки мест на рейсах «Уральских авиалиний» с вылетом из Москвы 15 февраля, из Екатеринбурга – 14 февраля.

«Стамбульскую программу мы выставили только 11 января и уже видим к ней интерес. Время вылета удобное – утреннее, обратно – во второй половине дня. Привлекает и цена, так как блочные билеты стоят дешевле, чем из свободной продажи.

В туры включили самые интересные места – площадь Ипподром, Голубую мечеть, Собор Святой Софии, Немецкий фонтан, Старый город и Феодосиевы стены, дворец Долмабахче и многое другое», – уточнила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

По ее словам, у туристов наибольшей популярностью пользуются туры «Классический Стамбул», «Стамбул + Каппадокия», «Золотое кольцо Турции», которые можно взять на разное количество дней.

Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева, экскурсионные туры по зимней Турции бронируют стабильно.

«Мы предлагаем различные варианты перелета на регулярных рейсах «Аэрофлота», S7, Turkish Airlines, Pegasus. Выставили комбинированные туры в Стамбул с посещением других городов, например, Каппадокии, а также сити-туры в рамках программы «Стамбул – город мечты».

Именно сити-туры пользуются наибольшей популярностью, глубина продаж составляет в среднем около месяца», – сказала эксперт.

У Anex трехдневные экскурсионные туры в Стамбул стартуют от 36 тыс. рублей на двоих с проживанием в отеле 3* на завтраках.

Coral Travel предлагает тур на 8 дней «Золотое кольцо Турции» на двоих от 88,5 тыс. рублей при размещении в отеле 4* с полупансионом.

В Fun&Sun аналогичный маршрут продается по цене от 45 тыс. рублей на человека. Как пояснила Иванова, он предусматривает посещение Анкары, Каппадокии, Анталии, Памуккале, Бурсы и Стамбула.

/TOURBUS.RU