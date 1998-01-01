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18 января
Россиянам разрешат селиться в отечественных отелях по загранпаспорту
Минэкономразвития предлагает правительству изменить существующие правила
Минэкономразвития внесло на утверждение в правительство план мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования в сфере туризма, один из его пунктов предусматривает включение загранпаспорта в список документов, с которыми россияне могут заселяться в отели РФ.
Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, - сообщает сегодня «Интерфакс».
«...по вопросу регистрации туристов по месту пребывания в гостиницах по заграничному паспорту Минэкономразвития сообщает, что проект плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата «Туризм» подготовлен и внесен в правительство РФ.
Пункт 5 проекта предусматривает включение загранпаспорта в список документов, на основании которых может осуществляться регистрация туристов по месту пребывания в гостиницах», — говорится в документе за подписью замглавы министерства Дмитрия Вахрукова.
Г-н Альшевских отмечает, что проблема актуальна в том числе для туристов из регионов, которые летят на отдых за границу через Москву.
«Путешественники давно задаются вопросом, почему нельзя заселяться в гостиницы страны по загранникпаспорту.
Летят, например, туристы из нашего Екатеринбурга через Москву за границу. Хотят остановиться на день-другой в столице. Приходится им брать с собой внутренний паспорт, что непрактично. Федеральные власти прислушались к откликам с мест. Готовятся поменять правила», — написал депутат в комментарии к документу в своем телеграм-канале.
/TOURBUS.RU
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