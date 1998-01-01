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18 января
Русский Север начинается на Вологодчине
Национальный парк «Русский Север» вошел в ТОП-20 пилотных территорий по развитию туризма
В рамках деловой программы Дня Вологодской области, который состоялся на международной выставке-форуме «Россия» состоялась сессия «Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения».
Во вступительном слове директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова отметила, что Вологодчина — это, конечно, древние города и монастыри, это Кириллов и Ферапонтово, Тотьма и Великий Устюг. Но, кроме того, эти места щедро одарила природа.
«На территории России много красивых и уникальных природных территорий, но многие из них транспортно сложнодоступны, - отметила г-жа Маканова. - У Вологодской области – абсолютно конкурентное преимущество в этом смысле. Наш регион можно посетить на автомобиле, по воде, добраться на поезде и долететь на самолете. Так что с точки зрения доступности – все прекрасно.
Но самое главное – именно с Вологодской области начинается Русский Cевер. И сегодня перед нами задача – развития рекреационной деятельности на территории нацпарков. В этом году в России были приняты все необходимые нормативно - правовые акты, которые могут и должны регулировать туризм на особо охраняемых территориях и наш Национальный парк «Русский Север», расположенный в Кирилловском округе, вошел в двадцатку пилотных территорий, где будут разработаны планы рекреационной деятельности.
Надо добавить, что эта особо охраняемая природная территория была создана на территории Вологодской области в марте 1992 года. Площадь парка составляет 168 000 га. Сама территория национального парка осваивалась человеком с эпохи мезолита, славянское освоение края относится к IX-X векам, когда по рекам и древним волокам новгородцы и суздальцы пошли на север.
В настоящее время по территории парка проходит знаменитая Северо-Двинская водная система, построенная в 1825-1828 годах и до сих пор судоходная, включающая в себя пять искусственных каналов, семь шлюзов».
Ирина Маканова также отметила, что при развитии важно учитывать максимальную антропогенную нагрузку на охраняемые территории. Для этого в законодательство специально введен термин «рекреационная емкость». -
«Разработка плана будущей инвестиционной, культурной и других видов деятельности на территории «Русского Севера» будет включать в себя, в том числе и предельно допустимую пропускную способность объектов, - добавила она. - И если в 2021 году посещаемость парка составила 11 тысяч человек, то по результатам этого года - около 14 тысяч человек.
В 2022 году здесь значительно обновилась инфраструктура. Появился визит-центр, привелись в порядок экологические тропы, определились точки максимального туристического притяжения, а по некоторым новым объектам уже появилась проектно-сметная документация.
Например, это экологическая тропа «По горе Маура» вблизи села Горицы, где специалисты намерены проложить кольцевой маршрут протяженностью 2,2 километра.
В планах также - разработка необходимой документации для создания экологической тропы на горе Сандыревой горе длиной 5,5 километра. Кроме того, эксперты видят точки роста в развитии автомобильного, паломнического и детского оздоровительного туризма в регионе».
/TOURBUS.RU
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