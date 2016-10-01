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17 января
«Аэрофлот» увеличивает число рейсов на Пхукет и Хайнань
В феврале «Аэрофлот» начнет летать три раза в неделю из Петербурга на Пхукет, и четыре - из Москвы на Хайнань
Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 февраля увеличит количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга на тайский остров Пхукет до трех в неделю, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.
«В дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет новый рейс — по пятницам. Таким образом, "Аэрофлот" будет выполнять три рейса в неделю из Пулково — по четвергам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из Международного аэропорта Пхукета — по вторникам, пятницам и субботам», — говорится в сообщении.
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет «Аэрофлот» выполняет с 29 октября 2023 года. В зимнем сезоне жителям Северо-Западного округа также доступны собственные прямые рейсы авиакомпании на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Как сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта), в настоящее время рейсы из "Пулково" на Пхукет также осуществляет авиакомпания Red Wings.
Как сообщалось ранее, в 2023 году россияне заняли пятую позицию по турпотоку в Таиланд, в стране за прошлый год отдохнули 1,48 млн российских туристов.
При этом Таиланд за первые две недели 2024 года посетили более 100 тыс. россиян. Наша страна стала третьей по числу туристов в королевстве.
Кроме того, «Аэрофлот» с 15 февраля увеличивает частоту прямых рейсов из Москвы на остров Хайнань (КНР). В дополнение к рейсам по средам и воскресеньям Аэрофлот вводит новые перелёты по четвергам и субботам. Таким образом, авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю из аэропорта Шереметьево в Санью.
«Прямые перелёты из Москвы на Хайнань пользуются большим спросом у российских туристов. Напомним, что воздушное сообщение с курортным островом открылось 27 декабря 2023 года.
Город Санья стал пятым по счёту городом КНР, в который Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы: также в текущем сезоне Группа «Аэрофлот» летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», - рассказали нам в пресс-службе авиакомпании.
/TOURBUS.RU
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