«Аэрофлот» увеличивает число рейсов на Пхукет и Хайнань

В феврале «Аэрофлот» начнет летать три раза в неделю из Петербурга на Пхукет, и четыре - из Москвы на Хайнань

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 февраля увеличит количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга на тайский остров Пхукет до трех в неделю, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

«В дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет новый рейс — по пятницам. Таким образом, "Аэрофлот" будет выполнять три рейса в неделю из Пулково — по четвергам, пятницам и воскресеньям, обратный рейс из Международного аэропорта Пхукета — по вторникам, пятницам и субботам», — говорится в сообщении.

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет «Аэрофлот» выполняет с 29 октября 2023 года. В зимнем сезоне жителям Северо-Западного округа также доступны собственные прямые рейсы авиакомпании на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Как сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта), в настоящее время рейсы из "Пулково" на Пхукет также осуществляет авиакомпания Red Wings.

Как сообщалось ранее, в 2023 году россияне заняли пятую позицию по турпотоку в Таиланд, в стране за прошлый год отдохнули 1,48 млн российских туристов.

При этом Таиланд за первые две недели 2024 года посетили более 100 тыс. россиян. Наша страна стала третьей по числу туристов в королевстве.

Кроме того, «Аэрофлот» с 15 февраля увеличивает частоту прямых рейсов из Москвы на остров Хайнань (КНР). В дополнение к рейсам по средам и воскресеньям Аэрофлот вводит новые перелёты по четвергам и субботам. Таким образом, авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю из аэропорта Шереметьево в Санью.

«Прямые перелёты из Москвы на Хайнань пользуются большим спросом у российских туристов. Напомним, что воздушное сообщение с курортным островом открылось 27 декабря 2023 года.

Город Санья стал пятым по счёту городом КНР, в который Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы: также в текущем сезоне Группа «Аэрофлот» летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», - рассказали нам в пресс-службе авиакомпании.

/TOURBUS.RU