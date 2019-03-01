Власти Греции ввели для туристов новый «климатический налог»

Размер налога составит, в зависимости от категории отеля, от полутора до 10 евро в сутки

Власти Греции в этом году начнут взимать с туристов климатический налог, он будет действовать в высокий сезон, сообщает правительственный вестник республики, на который сегодня ссылается «Интерфакс».

«В этом году Греция ввела новый налог для туристов. Его назвали «платой за устойчивость к климатическому кризису», он заменит действующий гостиничный налог. По новой системе он будет взиматься в объектах размещения с марта по октябрь. Власти рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий», — говорится в тексте.

Как отмечается в документе, размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы.

Так, за ночь в отеле 1 или 2* придется заплатить дополнительно 1,5 евро, прежде налог составлял 0,5 евро. Сбор за размещение в гостинице 3* составит 3 евро в сутки (ранее 1,5 евро), в отеле 4* – 7 вместо 3 евро. В пятизвездочных отелях придется дополнительно заплатить 10 евро в сутки (раньше 5 евро).

Как уточняет издание, климатический налог не включен в стоимость размещения, его надо оплатить на месте.

При этом сохраняется туристический сбор и в низкий сезон. Он составляет от 0,5 до 4 евро за сутки с ноября по февраль.

Грецию за январь – август минувшего года посетили 25,5 тыс. туристов из России, что меньше на 5%, чем за тот же период 2022 года, сообщала ранее греческая газета «Нафтемборики» со ссылкой на отчет о развитии туризма Банка Греции.

За восемь месяцев 2023 года всего Греция приняла 22,65 млн иностранных туристов, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Число путешественников, прибывающих в страну через аэропорты, выросло на 12,4% год к году, а через автомобильные пункты пропуска — на 38,4%.

/TOURBUS.RU