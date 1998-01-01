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17 января
РБК: Рейс Flydubai два дня не мог вылететь из Петербурга в ОАЭ
Причина - дополнительные требования к авиакомпаниям на фоне санкций
Двухдневная задержка рейса авиакомпании Flydubai из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Дубай в середине января была связана в том числе с ограничениями и дополнительными требованиями на фоне санкций, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
«Только борта в собственности или с разрешения лизингодателя могут летать в Россию, плюс у борта должна быть страховка для полетов в Россию», — подтвердил другой источник РБК.
Основная модель развития мирового авиабизнеса — это формирование парка за счет арендованных самолетов. У Flydubai из 84 Boeing 737, например, 25 бортов взяты в лизинг, еще 59 самолетов — в собственности авиакомпании, следует из данных сервиса planespotters.net.
Обычно при поломках самолетов перевозчики присылают за пассажирами резервный борт, но в случае с рейсом FZ 992 этого не случилось. «Санкционные ограничения не позволили им оперативно найти резервный борт для замены сломавшегося в Пулково», — объясняет источник РБК.
В понедельник, 15 января, в пресс-службе Flydubai сообщили, что рейс задержался из-за технической проблемы. Во вторник, 16 января, ее представитель дополнительно сообщил, что длительная задержка возникла «из-за технических и эксплуатационных причин». На вопрос о том, связано ли это с ограничениями на полеты в Россию на арендованных самолетах, там не ответили.
Но опрошенные РБК эксперты считают, что никаких претензий к авиакомпании не последует. За задержки рейсов иностранных авиакомпаний в России никто не отвечает, потому что им «и предъявить нечего», говорит Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России).
Буквально в декабре 2022 года рассматривался вопрос о том, чтобы Ространснадзору проводить проверки зарубежных авиакомпаний, аналогичные тем, которые проходили наши перевозчики за рубежом. Довести это до реализации в каждом конкретном случае вполне возможно», — пояснил РБК эксперт, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Если рейс организован туроператором, который отправил организованную группу, то туроператор тоже вполне может задавать вопросы авиакомпании. При условии, конечно, что в договоре между ними были прописаны требования по пунктуальности рейса», — добавил Олег Пантелеев.
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