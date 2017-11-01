«ИрАэро» полетит на Филиппины и во Вьетнам

Рейсы из Иркутска в Нячанг начнутся в конце февраля, в Манилу — в начале марта

Как сообщает сегодня АТОР, авиакомпания «ИрАэро» с 25 февраля начнет выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта – рейсы в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае.

Перелеты по маршруту Иркутск–Нячанг–Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск–Манила–Иркутск один раз в неделю.

На маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Superjet-100. Поэтому перелеты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.

Как рассказал заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов, ориентировочное время полета из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае.

Она займет 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолета.

«Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса», – сообщил г-н Крупнов.

По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании-2024. В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.

В«ИрАэро» рассчитывают, что интерес к полетной программе из Иркутска в Нячанг и Манилу проявят путешественники из регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центральной России.

«Полагаем, что Иркутск будет интересен пассажирам не только как транзитный хаб, но и как туристический центр. Иркутск – это еще и Байкал. Уверен, что стыковка авиарейсов в Иркутске – это прекрасная возможность включить в свой график один-два дня для знакомства с туристическим потенциалом Иркутской области, с Байкалом», – отметил Сергей Крупнов.

Продажи билетов на рейсы из Иркутска в Манилу и Нячанг пока не открыты. Старт продаж запланирован на ближайшие дни.

В настоящее время «ИрАэро» летает с частотой три раза в неделю из Иркутска в Ханой. В феврале билеты по маршруту Иркутск–Ханой–Иркутск обойдутся в 53-55 тыс. руб. в обе стороны (включен багаж 20 кг).

Билеты из Москвы в Иркутск и обратно – от 22 тыс. до 31 тыс. руб. на одного пассажира. Таким образом, перелет из Москвы в Ханой с пересадкой в Иркутске обойдется от 77 тыс. руб. до 86 тыс. руб. на одного пассажира в обе стороны.

Между Россией и Филиппинами в настоящее время нет прямого авиасообщения. В феврале билет из Москвы в Манилу с пересадкой обойдется от 65 тыс. до 92 тыс. руб. на одного пассажира (багаж включен) в обе стороны.

/TOURBUS.RU