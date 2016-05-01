Ostrovok: Российские туристы спешат бронировать летний отдых

Летние бронирования по России уже выросли на 30%, зарубежные — на 77%

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru отмечает высокие темпы роста бронирований на летний сезон 2024 года.

Так, на начало 2024 года российские туристы совершили на 30% больше бронирований в России на июнь-август, чем за аналогичный период в прошлом году. По зарубежным направлениям наблюдается рост на 77%.

Среди внутренних направлений лидирующие позиции по числу ранних бронирований на лето 2024 года занимают Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Дагестан, Ставропольский край, Крым, Татарстан, Владимирская и Иркутская области. При этом заметнее всего вырос интерес туристов к Республике Дагестан, где число совершенных бронирований уже превышает прошлогодние показатели на 75%, а также к Калининградской и Иркутской областям, где прирост составил 58%.

Спрос на размещение в Республике Татарстан опережает показатели прошлого года в полтора раза, в Москве – на 37%, в Санкт-Петербурге – на 22%. По традиционно популярным курортным направлениям динамика бронирований более умеренная: в Ставропольском крае спрос увеличился на 29%, в Краснодарском крае – на 27%.

На предстоящее лето российские туристы совершают бронирования в объектах размещения внутри страны в среднем за 4 800 рублей в сутки. Интересно, что в структуре ранних бронирований заметно выделяются пятизвездочные гостиницы: спрос на них вырос сильнее всего, а именно на 78% относительно прошлого года.

В других категориях объектов размещения динамика более умеренная: в отелях категории три звезды число бронирований увеличилось на 31%, в отелях без звезд – на 24%, в трехзвездочных гостиницах – на 11%, в четырехзвездочных – на 9%.

В топ-10 стран, в которых россияне планируют летний отдых в 2024 году уже сейчас, входит Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд, Казахстан.

По большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз: в Казахстане, Таиланде, Италии, Грузии и Абхазии – почти в три раза, в Белоруссии – в два раза, в Азербайджане – на 79%, в Армении – на 68%.

Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, прокомментировала: «Заблаговременное планирование летнего отдыха говорит об адаптации туристического спроса к сложившимся особенностям выездного туризма, ограниченному числу доступных направлений и логистическим особенностям.

Предпочтение отдается безвизовым направлениям с доступным прямым авиасообщением, а также тем немногим европейским государствам, которые продолжают выдавать туристические визы. Кроме того, учитывая укрепление рубля, раннее бронирование дает туристам возможность выбирать из большого количества доступных вариантов и бронировать их по более выгодным тарифам».

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет 7 000 рублей, это на 16% ниже показателя, зафиксированного по итогам летнего сезона 2023 года (8 300 рублей).

При этом в четырехзвездочных гостиницах рост спроса на ранние бронирования вырос на 65%, в пятизвездочных – на 33%, в трехзвездочных – на 29%.

/TOURBUS.RU