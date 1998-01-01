Росавиация: "Аэрофлот" и "Россия" летают в Египет в прежнем объеме

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать часть их парка для полетов в Египет

Частота рейсов "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" в Египет не изменилась, несмотря на рекомендацию Росавиации не использовать на этом направлении часть самолетов, сообщил представитель ведомства журналистам.

"Аэрофлот" и "Россия" продолжают выполнять рейсы в Египет на других своих самолетах. У перевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме. Частотность полетов не изменилась", — цитирует сего сегодня «Интерфакс».

Телеграмма Росавиации, отправленная на прошлой неделе в "Аэрофлот" и "Россию", с рекомендацией не летать в Египет на меньшей части их парка (выдержки из документа были опубликованы в СМИ) — "лишь один из примеров многофакторной работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров", добавил он.

"Так, совместно с "Государственной транспортной лизинговой компанией" были заранее проработаны и проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения прав российских авиакомпаний и соответственно граждан, пользующихся их услугами", — сказал представитель Росавиации.

Как напоминает «Интерфакс», в сентябре прошлого года сообщалось, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу (кроме Турции и Белоруссии) самолеты, законтрактованные у ирландской структуры ГТЛК — GTLK Europe.

Рекомендация была связана с риском их ареста, поскольку по решению Высокого суда Ирландии GTLK Europe находится в процессе ликвидации, а 37 ее самолетов попали в список требований кредиторов.

В ноябре ГТЛК подала иск в Арбитражный суд к GTLK Europe и ее ликвидаторам о запрете продолжать разбирательство в ирландском суде, а в декабре дополнила его заявлением о принятии обеспечительных мер. В нем компания сослалась на то, что ликвидаторы инициировали судебный процесс с целью "противоправного изъятия 37 воздушных судов из законной собственности ГТЛК, зарегистрированной в установленном порядке".

Речь шла о 19 Boeing 777/737, 16 Airbus семейства A320 и двух Bombardier CRJ 200.

Удовлетворение требований ликвидаторов в ирландском суде "приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, которые составляют существенную долю всего российского исправного авиапарка, поскольку воздушные суда будут задерживаться аэропортами по всему миру, и нанесет существенный ущерб ГТЛК", говорилось в материалах суда. Арбитраж ЯНАО удовлетворил оба заявления ГТЛК.

Среди контрагентов группы ГТЛК — "Аэрофлот", "Россия", S7, "Ямал",- отмечает также информагентство.

/TOURBUS.RU