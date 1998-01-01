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МИД РФ просит туристов проявлять осторожность на Маврикии

Остров, на котором находятся около тысячи наших туристов, накрыл разрушительный циклон «Белал»

Согласно сообщению властей Маврикия, на которое ссылается МИД РФ, циклон «Белал» прошел на максимально близком расстоянии от южной оконечности острова ранним утром сегодня, 16 января и стал отдаляться. По заявлению маврикийских властей, он больше не представляет угрозы для островного государства, - сообщает сегодня АТОР.

Ранее в островном государстве прошли ливни: тысячи людей остались без электричества, от наводнения пострадали автомобили и транспортная инфраструктура. Есть погибший из числа местного населения.

В понедельник, 15 января, до дальнейшего уведомления был закрыт Международный аэропорт Порт-Луи. Пока, согласно данным на его официальном сайте, аэропорт остается закрытым. Авиакомпания Air Mauritius отменила несколько рейсов, в том числе во Францию и Южную Африку на 16 января. Зарубежные авиакомпании также предупредили о существенных задержках рейсов на Маврикий. Emirates отменила один из трех рейсов на остров 16 января.

На рейсы «Аэрофлота» из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг.

При этом остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также последствиями вчерашнего наводнения.

«Всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах» – сказано в сообщении МИД РФ.

По сообщению местного издания L'Express, несмотря на то, что официально комендантский час закончился, передвижение по улицам столицы все еще ограничено.

Власти проводят комплексную оценку состояния основных дорог и критически важной инфраструктуры. Рекомендация оставаться в помещениях будет отменена как только проверяющие убедятся в отсутствии рисков.

По экспертным оценкам АТОР, сейчас на острове может находиться порядка тысячи российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях.

Жалоб или просьб досрочно прервать отдых от российских туристов не поступало, подтвердили сегодня утром в туроператорских компаниях «Русский Экспресс», Space Travel, PAC Group, ПАКС и других.

«Несмотря на циклон, запросы на туры на Маврикий поступают», – ранее отметили представитель PAC Group.

В Space Travel также отмечают, что стихия не повлияла на спрос на туры на Маврикий.

/TOURBUS.RU

Фото: reuters