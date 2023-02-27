«Аэрофлот» полетит на Маврикий без дополнительных посадок

Ранее перевозчик делал промежуточную посадку для дозаправки, что удлиняло рейс примерно на два часа

«Аэрофлот» договорился с властями Маврикия о заправке российских самолетов в международном аэропорту столицы острова Порт-Луи, что позволит перевозчику не делать промежуточные посадки в Дубае или на Сейшелах.

Туроператоры рады новости, но не считают, что «спрямление» рейса серьезно повлияет на спрос, так как на российском рынке есть более востребованные направления, - сообщает сегодня RTN.

Как напоминает издание, перед полетом первого прямого рейса «Аэрофлота» на Маврикий 23 декабря пассажиры неожиданно узнали, что самолет будет садиться на Сейшелах для заправки. Как разъяснили в авиакомпании, связано это с тем, что маврикийские власти не давали разрешения на заправку, опасаясь вторичных санкций.

По мнению генерального директора компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, особых проблем техническая посадка не создавала. «С другой стороны, сокращение полета на 1,5-2 часа – хорошая новость.

По себе знаю, после пяти часов в воздухе организм плохо переносит даже лишние полчаса. Думаю, перелет повысит привлекательность направления, тем более что прямых рейсов на остров не было около 25 лет», - пояснил он RTN.

Пока полетная программа «Аэрофлота» заявлена до конца февраля. На Новый год рейсы заполнились, а решение о продлении полетов будет приниматься на основе дальнейшей загрузки.

«Направление хорошо продается, народ по Маврикию соскучился. Там и горы, и пейзажи, и подводные водопады, и прекрасная инфраструктура с шикарными отелями. Маврикий даже называют Лазурным берегом Индийского океана. Сейчас мы практически потеряли Лазурный берег Средиземного моря, зато можем отдыхать на Маврикии, где практически все то же самое, а летом еще и климат приятнее.

Уже бронируют не только мартовские каникулы, но и майские праздники. Пока туристы берут наземное обслуживание, а билетами будут заниматься позже. Возможно, если рейсы продлят, полетят «Аэрофлотом», но многие предпочитают в любом случае летать Emirates», - уточнил г-н Арутюнов.

В компании ITM group считают, что отмена промежуточной посадки вряд ли заметно стимулирует спрос на Маврикий.

«Разумеется, для наших туристов было полной неожиданностью непосредственно перед полетом узнать о сегментировании маршрута. Но возмущенных отзывов мы не получали. Думаем, прямой рейс на спрос заметно не повлияет, половина наших клиентов без особых эмоций восприняла эту новость. Как, впрочем, и факт промежуточной посадки на Сейшелах», - говорит специалист по направлению компании ITM group Наталья Михайлова.

По ее словам, Маврикий представляет интерес для искушенных туристов и вряд ли в ближайшее время станет массовым направлением.

«Спрос после новогодних праздников не спадает, запросов довольно много, но глубина продаж не превышает двух-трех месяцев. Это значительно меньше, чем, например, по Мальдивам, которые уже бронируют на октябрь», - заметила г-жа Михайлова.

В компании «МИТС» также не получали жалоб туристов на более продолжительный перелет на Маврикий из-за дозаправки.

«В ситуации, когда сутки приходится добираться до Европы, посадка для дозаправки – вообще не проблема, народ уже ко всему привык и, скорее, в принципе благодарен за рейс», - подчеркнула заместитель генерального директора Людмила Калинина.

Особенно высокого спроса на Маврикий она не отмечает: туда летают, в основном, серферы. На днях оператор отправляет на остров представителей турагентств для изучения гостиничной базы.

«Возможно, после знакомства с инфраструктурой продажи пойдут активнее, сейчас Маврикий – далеко не основное направление. Зимой лидируют Мальдивы и Дубай», - пояснила эксперт.

/TOURBUS.RU