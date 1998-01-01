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16 января
«Яндекс Путешествия»: Число «спонтанных» новогодних путешествий выросло в два раза

Специалисты интернет-ресурса проанализировали данные по поиску отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января


 

Большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму — более 87% пользователей выбирали путешествия по России.

К такому выводы пришли специалисты «Яндекс Путешествий», проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января.

 

Планируя поездки за границу, россияне выбирали страны с более мягким климатом: лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Среди них самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей — 5300 ₽, тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9900 ₽.

 

Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий (с горизонтом планирования в несколько дней). В частности, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья — на 14%.

 

Самыми популярными городами по поиску авиабилетов внутри страны стали Москва (средняя цена перелета в обе стороны — 10000 ₽), Санкт-Петербург (9300 ₽), Сочи (17300 ₽), Калининград (13600 ₽), Казань (11200 ₽), Минеральные Воды (22000 ₽), Самара (15000 ₽), Екатеринбург (14000 ₽), Махачкала (15300 ₽), Пермь (13400 ₽).

 

За пределами России лидируют Ереван (средняя цена перелета в обе стороны — 24200 ₽), Стамбул (35500 ₽), Минск (10800 ₽), Дубай (61400 ₽), Баку (52100 ₽), Тбилиси (45800 ₽), Ташкент (36900 ₽), Алматы (32000 ₽), Бишкек (31900 ₽) и Астана (27400 ₽).

 

В среднем продолжительность мини-поездок составила три дня. Самые спонтанные поездки были в Челябинск — меньше, чем за 2 дня до вылета, а наиболее запланированные — в Махачкалу, за 4 дня до вылета. Направлением для самых длительных поездок (5 дней) стал Владикавказ, для самых коротких — Нижний Новгород (меньше 2 дней).

 

Также эксперты сервиса составили рейтинг федеральных округов по доли спонтанных путешествий:

  1. Дальневосточный федеральный округ — 45%

  2. Сибирский федеральный округ — 40%

  3. Уральский федеральный округ — 40%

  4. Приволжский федеральный округ — 34%

  5. Северо-Западный федеральный округ — 34%

  6. Центральный федеральный округ — 34%

  7. Южный федеральный округ — 33%

  8. Северо-Кавказский федеральный округ — 29%

Как говорят эксперты, многие люди могут легче принимать решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они уже находятся в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских выходных, могли стать специальные новогодние предложения и акции, а значит доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях.

/TOURBUS.RU


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