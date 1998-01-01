Россияне назвали Петербург лучшим местом для зимнего отдыха

Россияне назвали Санкт Петербург лучшим местом для зимнего отдыха в стране. Таковы результаты опроса, проведенного крупным отечественным сервисом путешествий. За Северную столицу проголосовали 33% опрошенных. На втором месте (24%) – Москва, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Среди самых популярных видов отдыха зимой респонденты назвали осмотр достопримечательностей, экскурсии и пешие прогулки, изучение исторических и культурных мест. 49% опрошенных сообщили о желании совмещать посещение музеев и театров с гастрономическими впечатлениями и активным отдыхом.

Как напомнили в пресс-службе, построить идеальное путешествие помогают официальный туристский портал и социальные сети Visit Petersburg. Здесь есть список маршрутов на любой вкус, классических достопримечательностей, объектов новой туристской географии, гастрономических точек, активных развлечений, включая катки и горки, а также полезные подборки и новости сферы гостеприимства.

«Зимой Северная столица погружается в особенную атмосферу. Замерзшая Нева, заснеженные улицы, подсвеченные здания – все это создает ощущение волшебства. Можно погулять по городу, покататься на катке, сходить в театр или музей, посетить мастер-класс, приобщиться к петербургской гастрономии – возможности для отдыха в городе на Неве бесконечны.

Приглашая гостей посетить Петербург, мы подчеркиваем: здесь каждый может создать собственную историю, в том числе зимнюю, необычную и прекрасную», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, что ранее Петербург стал одним из самых популярных в стране городов для новогоднего путешествия. На минувших зимних каникулах его посетили 1,1 миллиона туристов и экскурсантов – на 10% больше, чем год назад. По мнению аналитиков, на рост турпотока повлияли особенная новогодняя атмосфера Петербурга, насыщенная событийная программа, активная информационная кампания по продвижению туристских возможностей города и совместная работа участников сферы гостеприимства.

Для привлечения гостей Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно со специалистами отрасли ведут информационную кампанию «Добро пожаловать в Петербург!». Она включает широкий круг мероприятий: от ознакомительных туров для профильных журналистов и профессионалов турбизнеса до участия в крупных выставках и выездных презентаций туристских возможностей города.

Так, в преддверии зимнего периода в крупных городах России была проведена серия деловых встреч, представляющих новогодние программы и предложения Петербурга.

/TOURBUS.RU





Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга



