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«Интурист» расширяет весенне-летнюю программу полетов в Турцию

Туристы компании полетят в Анталью из 12 городов России, в Даламан - из восьми, в Бодрум – из пяти

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор «Интурист» выставил в продажу турпакеты из ряда новых городов в Анталью, Бодрум и Даламан. В итоге туристы компании полетят в Анталью из 12 городов России.

По Эгейскому побережью в планах летать в Даламан из 8 городов, в Бодрум – из 5, на эти курорты Турции у туроператора особые планы.

По данным «Интуриста», кампания раннего бронирования туров в Турцию на момент середины января идет успешно: сейчас объем продаж туров в Турцию опережают показатели прошлого года на ту же дату уже в 4 раза. Туроператор продолжает расширять географию вылетов в Турцию, выкупая блоки мест на чартерных рейсах Turkish Airlines и AZUR air.

Новые пакетные туры на чартерной перевозке в Анталью на летний сезон 2024 года «Интурист» выставил из Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы , Красноярска, Нижнего Новгорода.

Вместе с новыми пунктами, городов вылета в Анталью у «Интуриста» – 12. Это, кроме упомянутых выше, также Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Челябинск, Казань.

Как сообщили в компании, у «Интурист» на лето 2024 года будут обширные собственные квоты мест и мгновенное подтверждение номеров в ключевых отелях Антальи.

Исходя из текущих цен в системе бронирования «Интуриста», сейчас туры в бюджетные отели 5* Антальи с системой «все включено» на 7 ночей с вылетом из Москвы в начале мая можно приобрести от 126 тыс. рублей на двоих.

Судя по активному добавлению новых городов вылета, «Интурист» намерен усилить в этом году акцент на курорты Эгейского региона Турции,сообщили также в АТОР,

Всего городов вылета в Даламан пока четыре: Москва (на Turkish Airlines с 27.04. до 26.05. частота – 5 раз в неделю, с 27.05.23 ежедневно), Санкт-Петербург и Екатеринбург. В конце прошлой недели добавилась Казань.

В Бодрум городов вылета пока 3: Москва, Санкт-Петербург, и из Екатеринбурга также полетят рейсы с 27.04.2024 г.

По данным пресс-службы «Интуриста», полетная программа на курорты Эгейского побережья Турции будет в ближайшее время расширена. Так, уже скоро появятся в поиске туры в Даламан из Уфы, Самары, Челябинска, Минеральных Вод и в Бодрум из Тюмени и Сочи.

Таким образом, туроператор полетит в летнем сезоне в Бодрум из 5 городов, а в Даламан – из 8 городов России.

Туры из Москвы в начале мая в бюджетные отели 5* Бодрума и Даламана стоят от 122 тыс. руб. на семь ночей на двоих с завтраками.

/TOURBUIS.RU