Приморские горнолыжники заинтересовались Северной Кореей

Курорт Масикрён с отелем 5* был открыт в 2014 году и считается личным проектом Ким Чен Ына

Как сообщает РСТ, в начале февраля на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее отправится первая группа российских туристов и представителей турагентств.

По мнению руководителя Приморского отделения Российского союза туриндустрии Ольги Кудрявцевой, такие туры будут пользоваться спросом у жителей региона, в том числе благодаря короткому перелету.

«Масикрён – горнолыжный курорт международного уровня с роскошным одноименным отелем 5*. Я там побывала в рамках недавней губернаторской поездки. Убедилась, что это полноценный курорт с отличными возможностями не только для катания, но и отдыха, скучать точно не придется.

Самая высокая точка курорта – 1360 метров, самый крутой склон - почти 40 градусов. Всего там 10 многоуровневых трасс, в том числе есть для учеников. В прокате огромный выбор снаряжения. Есть ночное катание. И вся инфраструктура для отдыха – бассейн, сауна, процедурные кабинеты, открытый каток, отдельный для детей, площадка для игры в снежки, трассы для саней, рестораны, бары, бильярд», - рассказала она.

В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе встреч с корейской стороной обсуждался в том числе запуск туров в страну для приморских туристов.

По словам г-жи Кудрявцевой, путешествия на северокорейский курорт планируют предлагать несколько компаний Владивостока. У туроператора «Восток-Интур» стоимость поездки на пять дней составляет $750 (порядка 70 тыс. рублей). В нее включены въездная туристическая виза в КНДР, перелет (Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян - Владивосток), размещение в отеле 4* (1 ночь) и 5* (2 ночи), завтраки, транспорт в течение всего пребывания в стране.

Кроме того, в тур входят экскурсии с русскоговорящими гидами. Обеды и ужины, а также аренда оборудования и ски-пасс оплачиваются самостоятельно. Так, обед и ужин в отеле «Масикрён» обойдется примерно $5-10.

Как отметила Ольга Кудрявцева, первый тур запланирован на 9 февраля, перелет северокорейской авиакомпанией Air Koryo. В группу войдут туристы, а также представители турбизнеса, которые смогут на месте ознакомиться с возможностями отдыха в республике. Эксперт считает, что тур будет востребован у жителей Приморья, в том числе благодаря короткому перелету.

«У приморцев не слишком большой выбор горнолыжного отдыха, в том числе зарубежного. В Северную Корею лететь всего 1,5 часа, авиакомпания Air Koryo летала к нам до пандемии и тогда поездки в республику пользовались спросом.

Плюс к горнолыжному отдыху туристы смогут познакомиться со столицей КНДР – Пхеньяном. В программе – основные достопримечательности города, в том числе триумфальные ворота, монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие», - уточнила глава отделения РСТ в Приморье.

Как сообщает РСТ, курорт Масикрён был открыт в 2014 году и считается личным проектом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это первый и пока единственный горнолыжный курорт в стране. Он стал одной из площадок объединенной сборной по лыжам Кореи на Олимпиаде-2018.

В зимнем расписании аэропорта Владивостока заявлены рейсы авиакомпании Air Koryo между столицами Приморья и КНДР по понедельникам и пятницам на Ту-204, но они пока не выполняются.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com