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«Бизнес, деньги и ивент. Все и сразу» – ключевая тема EFEA 2024

XIII Евразийский Ивент Форум (EFEA) состоится 17–19 января 2024 года в Санкт-Петербургe

XIII Евразийский Ивент Форум (EFEA) пройдет 17–19 января 2024 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит ежегодно с 2012 года и объединяет на одной площадке лидеров событийной индустрии, экспертов делового и инсентив-туризма, а также специалистов в области регионального маректинга.

Евразийский Ивент Форум (EFEA) – первый в России форум для событийной индустрии, объединяющий на одной площадке лидеров ивент сообщества и событийного маркетинга. Организатор форума – Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C. Форум проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2012 года.

За двенадцатилетнюю историю в EFEA приняли участие более 5900 профессионалов событийной индустрии, выступили более 1100 спикеров, состоялось свыше 2600 встреч на Бирже деловых контактов.

«Бизнес, деньги и ивент. Все и сразу» – ключевая тема EFEA 2024.

«Как и в любом другом бизнесе, деньги можно найти в ивенте различными способами. Например, заработать их, выполняя задания, участвуя в конкурсах или продавая свои товары. Можно получить деньги в качестве призов от спонсоров и партнеров. Важно помнить, что для получения денег необходимо активно участвовать в ивенте и проявлять активность».

Этот текст про бизнес в ивенте написала нейросеть. Очевидно, предпринимателей она заменит не скоро. На XIII Евразийском Ивент Форуме (EFEA) поговорим серьезно, как всё-таки сегодня вести бизнес в событийной индустрии.

Как построить компанию здесь и сейчас? Как заработать свой миллион, не утратив удовольствия заниматься предпринимательством? Как вести конкурентную борьбу? Как создать команду мечты? И какой продукт предложить клиенту?

В рамках EFEA пройдет деловая программа с выездными сессиями, выставка оборудования и сервисных услуг Event EXPO, Биржа деловых контактов и ежегодная независимая премия событийной индустрии России EFEA Awards.

Впервые на площадке EFEA будет работать Гостиная НКБ, где состоятся деловые и неформальные мероприятия.

В программе Евразийского Ивент Форума запланирован Байерский трек – серия мероприятий для заказчиков в ивент индустрии. В 2023 году в нем приняли участие 60 байеров, среди которых были представители компаний S7, «Сбербанк», «Северсталь», «МТС», «Мегафон» и других.

Также при поддержке Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Национального конгресс-бюро (НКБ) на площадке EFEA пройдет III Всероссийский Конкурс плакатов мероприятий.

В 2023 году в Евразийском Ивент Форуме приняли участие 477 специалистов индустрии из 30 регионов России. На площадке Биржи деловых контактов состоялось 335 встреч.

В рамках деловой программы прошли 33 сессии. Для участников выступили 127 спикеров из 8 стран: Азербайджана, Индии, Индонезии, Казахстана, России, Таиланда, Узбекистана и ЮАР.

Организатор мероприятия – Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C.

Ждем вас 17–19 января 2024 года на XIII Евразийском Ивент Форуме (EFEA) в Конгрессном центре «ПетроКонгресс».

По вопросам участия: Елена Карпова, +7 (812) 320 96 89, sales@euras-forum.com

По вопросам партнерства: Дмитрий Поддаев, +7 (812) 303-98-64, d.poddaev@event-live.ru

Пресс-служба EFEA: Валерия Дрынова, +7 (812) 303-98-64, pr@rnc-consult.ru

Подробнее: euras-forum.com, vk.com/efeaforum