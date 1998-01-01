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15 января
Горячие авиановости
AlMasria Airlines начала полеты в Египет из Сочи, Казани, Перми и Самары/ "Азимут" возобновил рейсы между Минском и Минводами/ Уральские а/л начинают полеты в Узбекистан
AlMasria Airlines начала полеты в Египет из Сочи, Казани, Перми и Самары
Египетская авиакомпания AlMasria Airlines начала с 30 декабря полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх, на первом рейсе на курорт вылетели 216 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта города.
На первом рейсе из Сочи 216 пассажиров отправились в страну фараонов встречать Новый год.
Как пояснили в пресс-службе туроператора Coral Travel, который является заказчиком полетной программы египетского перевозчика, она включает Москву и четыре региональных направления – Сочи, Самару, Пермь и Казань.
"Рейсы в Самару стартовали с 26 декабря, в Пермь – с 28. Первый рейс в Сочи выполнен 30 декабря, в Казань — первого января. Египет сейчас – одно из самых популярных направлений у российских туристов, в нашей компании он входит в первую тройку по объему продаж", — сообщили в компании.
Там добавили, что из Москвы AlMasria Ailines с ноября выполняет по три рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
"Рейсы из Сочи будут выполняться на Airbus A-321 вместимостью 220 пассажиров раз в неделю по субботам. Из Перми, Казани и Самары – раз в 10 дней. Планируем поставить из этих городов также рейсы в Хургаду", — отметили в пресс-службе Coral Travel.
AlMasria Universal Airlines – частная египетская авиакомпания, начавшая полеты в 2009 году. Базируется в аэропорту Каира. В ее парке – шесть судов. Она выполняет регулярные и чартерные международные рейсы в аэропорты Саудовской Аравии, Италии и России.
"Азимут" возобновил рейсы между Минском и Минводами
Авиакомпания "Азимут" возобновила рейсы между Минском и Минеральными Водами, первый самолет приземлился днем в субботу в национальном аэропорту "Минск".
Рейсы между Минеральными Водами и столицей Белоруссии первоначально будут выполняться раз в неделю, по субботам.
"Азимут" 29 июня 2021 года запустил прямой рейс в Минск из Минвод. Весной 2022 года компания отменила ряд рейсов в связи с временным закрытием для полетов части воздушного пространства юга РФ. В том числе был отменен рейс Минводы — Минск (хотя сам аэропорт Минвод не закрывался).
«Уральские а/л» начинают полеты в Узбекистан
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы между Россией и Узбекистаном с 13 января 2024 года, сообщила в пятницу компания Uzbekistan Airports.
"Авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы по пяти направлениям на воздушных судах типа Airbus A320 и Airbus A321", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.
По данным Uzbekistan Airports, рейсы по маршруту Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Рейсы по маршруту Москва — Ташкент — Москва будут осуществляться на ежедневной основе с понедельника по воскресенье.
Помимо этого, будут осуществляться рейсы по маршрутам Москва — Наманган — Москва (дважды в неделю — по понедельникам и субботам), Москва — Карши — Москва (трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам), Самара — Ургенч — Самара (один раз в неделю — по четвергам).
"Уральские авиалинии" (Ural Airlines) — авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге. Авиакомпания входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.
/TOURBUS.RU
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