Новости Индийские туристы покидают Мальдивы Смогут ли россияне получить преференции на Мальдивском архипелаге на фоне индийско-мальдивского дипломатического скандала?

Один из крупнейших в Индии сервисов по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу авиабилетов и туров на Мальдивы из-за конфликта между правительствами стран, сообщают газета Hindustan Times и «Интерфакс». "Компания EaseMyTrip в рамках онлайн-кампании бойкота Мальдив решила приостановить бронирование авиабилетов на острова после оскорбительных высказываний мальдивского правительства в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди", — пишет издание. Конфликт начался после того, как премьер Индии Нарендра Моди разместил в соцсети X (ранее - Твиттер) собственную фотографию в шезлонге на пляже одного из островов архипелага Лакшадвип. Три члена правительства Мальдивских островов опубликовали оскорбительные комментарии в связи с этой публикацией, заявив, что она продвигает индийские острова как место отдыха индийцев в ущерб Мальдивам. Правительство архипелага заявило об их увольнении. Как отмечают СМИ, платформа EaseMyTrip занимает второе место в Индии по объемам бронирования путешествий, ее доля на рынке составляет 22%. По словам соучередителя и генерального директора сервиса Нишанта Питти, продажи путешествий на Мадьдивы остановлены "на неопределенный срок". В знак солидарности с Индией компания запустила продвижение внутреннего туризма, призывая индийцев путешествовать по своей стране, а Мальдивы заменить островами Лакшадвип у побережья штата Керала. Как сообщает туристический портал Skift, в соцсетях появилась информация об отмене индийскими туристами более 8 тыс. бронирований гостиниц и более 2,5 тыс. авиабилетов на Мальдивы. На этом фоне, отмечает местный портал Mint, президент Мальдив Мохамед Муиззу обратился к Китаю с просьбой нарастить турпоток между странами на фоне бойкотирования отдыха на архипелаге индийскими туристами. "Китай был мальдивским рынком номер один до COVID-19, и я прошу, чтобы мы активизировали усилия по восстановлению этой позиции Китая", — цитирует издание главу государства. До пандемии коронавируса на архипелаге ежегодно отдыхали около 300 тыс. туристов из КНР. То, что мальдивские власти обеспокоены бойкотом индийских туристов, подтвердил нашему порталу и Дмитрий Смирнов, руководитель представительства Visit Maldives Russia & CIS. По его словам, в минувшем году Индия заняла первое место по турпотоку на Мальдивы, «поставив» на острова 208.305 туристов. При этом, правда, Россия отстала от конкурента лишь на «ничтожные» 457 туристов (207.838 чедовек). «Если бы «Анекс тур» в минувшем сезоне поставил бы вновь свой чартер на Мальдивы, мы бы наверняка были на первом месте, превысив показатели Индии примерно на 10 тысяч туристов», - отметил эксперт. Таким образом, по его словам, по сравнению с 2022 годом турпоток на Мальдивы из России вырос примерно на 3%, однако он пока что еще ниже рекордного 2021 года, когда архипелаг принял 222 тысячи россиян. Что же касается опасений мальдивских властей в связи с «уходом» индийского рынка, то, по словам г-на Смирнова, «Поначалу — а вся это история началась 4 января, - казалось, что речь идет об очередном «информационном шуме». Однако сейчас стало ясно, что проблема воспринимается мальдивскими властями действительно серьезно. Как скажется аннуляция индийского бронирования на российском рынке, ждать ли нам в связи с этим снижения цен на размещение, появления каких-то дополнительных скидок и т. д., - станет ясно в ближайшем будущем». Ксли же говорить о привлекательности для индийских туристов островов Лакшадвип, которыми им предагают «заменить» Мальдивы, то у Сергея Смирова есть большие сомнения по этому поводу. «Врядли эти несколько небольших островов у индийских берегов смогут стать альтернативой Мальдивам. Мальдивы — это более двухсот островов-курортов. Даже если Лаквадшип — это не один, а несколько курортных островов, ясно что там не смогут отдохнуть за год более двухсот тысяч индийцев», - уверен эксперт. Согласны с экспертов и в компании Space Travel, которую цитирует АТОР: «В основном вся отельная база архипелага Лаквадшип сосредоточена на острове Агатти. Но это всего несколько гестхаусов и отелей с бунгало. Также есть единичные отели на нескольких соседних обитаемых островах, но это совсем не тот формат, какой знаком туристам по Мальдивам, когда один резорт занимает один необитаемый остров целиком. Это именно небольшие объекты на обитаемых островах». «Лакшадвипские острова с точки зрения международного туризма – непаханое поле. Для того, чтобы реализовать потенциал этого, безусловно, очень интересного направления, нужно сделать очень много на земле: расширить аэропорт, построить новые отели, наладить логистику между островами», –заключили в Space Travel. /TOURBUS.RU Фото: pinterest.com

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