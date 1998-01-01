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12 января
Российская туристка погибла в горах близ Кемера

О пропаже туристки стало известно позавчера, ее поисками занимались около 350 волонтеров


 

Российская туристка Надежда Ярыгина, пропавшая в горах близ турецкого курорта Кемер, погибла, сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России в Анталье.
Полиция Кемера подтвердила российскому дипломату, что поисковый отряд обнаружил тело пропавшей женщины в лесу неподалеку от города. Обстоятельства смерти Ярыгиной уточняются, отметил собеседник агентства.
Другая россиянка, участвовавшая в поисках Ярыгиной в качестве волонтера, сказала «РИА Новости», что та, вероятно, сорвалась со скалы.

Как сообщает РБК, о пропаже туристки стало известно 10 января. Издание Hurriyet писало, что она прибыла в Турцию 31 декабря, однако в генконсульстве уточнили, что россиянка приехала на день раньше.

Hurriyet и Milliyet писали, что Надежда Ярыгина поселилась в пятизвездочном отеле поселка Кириш южнее Кемера и 4 января в одиночестве пошла на прогулку.

Спасатели, по данным изданий, установили, что Ярыгина должна была вылететь обратно в Россию 8 января, однако в д

ень отправления она не явилась в аэропорт. В гостиницу она также не возвращалась. «РИА Новости» сообщало со ссылкой на управление МВД Кировской области (Ярыгина была жительницей этого региона), что мать женщины подала в полицию заявление о пропаже.

10 января спасатели начали поиски пропавшей. Они продолжились 11 января — женщину как на суше, так и в море искала группа из 39 человек. По информации Mash, в поисках принимали участие около 350 российских волонтеров.
Вечером 11 января Milliyet и портал Son Dakika сообщили, что в районе, где пропала россиянка, обнаружили телефон, предположительно, принадлежавший ей. По информации Milliyet, устройство отправили на экспертизу.

Телеграм-каналы Mash, Baza и SHOT пишут, что, по одной из версий, россиянку могли похитить ради получения выкупа, а затем убить. Кому именно принадлежит гипотеза, они не уточняют. Подруга Ярыгиной сообщила Baza, что тело нашли на месте, которое ранее уже обследовали.

Как отмечает издание «КП-Пермь», «По словам знакомых Надежды, кировчанка была физически сильной и очень выносливой женщиной. Она занималась спортом и спокойно могла пройти несколько десятков километров. Возможно, ушла дальше туристических троп, а это очень опасно. Только местные знают, что там водятся шакалы, кабаны, которые теоретически могут напасть на человека».
/TOURBUS.RU

 

Фото: Социальные сети


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