В Петербурге растет спрос на гастрономический туризм

В 2023 году туристы потратили в кафе и ресторанах Северной столицы более 92 млрд рублей

Санкт Петербург – один из крупнейших центров гастрономии в России. Город привлекает гостей не только своими достопримечательностями, но и уникальной кухней. Все чаще одной из основных целей поездки в Северную столицу становится именно гастрономический туризм, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма города на Неве.

«Северная столица готова круглогодично не только радовать своих гостей классическими точками притяжения, многообразием объектов новой туристской географии, но и дарить яркие впечатления от петербургской кухни. Гастрономия Петербурга с самого основания города впитывала культуру многонационального населения, перенимала новаторские идеи, что сыграло значительную роль в ее развитии.

Сегодня наши шеф-повара продолжают создавать новые блюда и способы их приготовления, сочетать несочетаемое, что находит отклик у совершенно разной аудитории. Ежегодно в городе проходят фестивали национальных кухонь и уличной еды. Полноправными объектами на туристской карте стали гастрономические пространства, привлекающие все больше посетителей», – отметил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

Гости города на Неве готовы больше тратить на гастрономические впечатления. По данным «Турбарометра Санкт Петербурга», в 2023 году общая сумма, которую туристы оставили в кафе и ресторанах Северной столицы, превысила 92 млрд рублей (в 2021-м – около 42 млрд, в 2022-м – 69 млрд рублей).

При этом в среднем гастрономические расходы каждого российского туриста в нашем городе за последние два года выросли в полтора раза – с 6,6 до 9,5 тысяч рублей за поездку. Самый большой чек у гостей из Московской области – 16 тысяч рублей.

У большинства туристов, уже побывавших в Северной столице, есть свое любимое заведение, куда они стараются заглянуть при очередном посещении города. Некоторые из таких мест работают настолько давно, что их история тесно вплетена в историю самого города. Можно, например, отведать любимые блюда Пушкина в том самом кафе, откуда поэт отправился на дуэль.

А можно совместить ужин с выступлением артистов в арт-кафе, сидя за любимым столиком Ахматовой.

Гастрономическая составляющая стала частью многих экскурсионных программ. У туроператоров и гидов немало предложений, в которых прогулки по городу сочетаются с посещением заведений, где можно приобщиться к петербургской кухне.

Путешественники приезжают в город на Неве за «Петербургским завтраком», который включает в себя «розовые блины Арины Родионовны», знаменитые пышки и корюшку. Но этим список специалитетов не ограничивается. Среди знаковых блюд Северной столицы – рассольник по-ленинградски, пожарская котлета, гурьевская каша и многое другое.

Отметим, что гастрономический туризм входит в приоритетные направления проекта «Новая туристская география», реализуемого Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга.

Северная столица с 2021 года единственная в стране носит статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия».

В 2023 году Петербург получил звание кулинарной столицы России, а также стал обладателем Гран-при IX Всероссийской премии «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир».

/TOURBUS.RU





Фото: za.pinterest.com



