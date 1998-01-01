Туроператоры: Спрос на Хайнань растет, но пока что его доля невелика

Эксперты оценили изменения в спросе на Хайнань после открытия прямых рейсов «Аэрофлота» в Санью

Продажи туров на китайский курортный остров Хайнань начали активно расти после запуска в конце декабря прямого рейса «Аэрофлота» из Москвы в Санью, хотя пока доля этого направления в общем объеме зарубежных туров невелика, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс» со ссылкой на данные агрегаторов и туроператоров.

«Полетная программа на Хайнань открылась 27 декабря. Уже на следующий день стал заметен всплеск объема заказов на направлении.

Однако пока российские туристы покупают только несколько десятков туров в неделю», — сообщил директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев.

Тем не менее, эксперт полагает, что китайский остров будет набирать популярность и составит конкуренцию привычным азиатским направлениям, так как россияне любят проводить зимний отдых на пляжах, а Хайнань как раз предоставляет такую возможность.

Как пояснили в компании «Слетать.ру», пока Китай не входит в топ-10 востребованных направлений, располагаясь лишь на 13-й строчке с долей 0,35% от общего объема заявок.

Однако, по словам директора по продвижению агрегатора пакетных туров Елизаветы Тимошенко, спрос быстро растет после появления прямых рейсов.

«Бронируют поездки, как правило, за месяц до вылета, а максимальная глубина продаж достигает августа. Средняя продолжительность путешествий составляет 11-12 ночей.

Предпочтение туристы отдают отелям 5*, на них приходится 67,5% продаж, а наиболее распространенный тип питания – завтраки, доля такого размещения составляет 79%», — уточнила эксперт.

За счет спроса на Хайнань растут продажи туров в Китай в целом. Так, у сети агентств «Магазин горящих путевок» (МГП) месяц назад страна не входила даже в первую десятку, а сейчас на восьмом месте среди самых популярных направлений.

«Спрос на Хайнань активно растет с 20-х чисел декабря, увеличившись к нынешнему моменту практически в 10 раз.

Понятно, что база изначально была низкой и объемы продаж в разы ниже, чем в 2019 году. В общем объеме продаж на Китай в нашей сети приходится пока также, как и у агрегаторов, меньше процента, но прогресс налицо», — подчеркивает гендиректор сети и глава комитета Российского союза туриндустрии по агентской деятельности Сергей Агафонов.

По данным МГП, средняя стоимость тура на Хайнань сопоставима со средним чеком на курортах Таиланда, ОАЭ, Шри-Ланки.

В допандемийном 2019 году на Хайнане отдохнуло около 300 тыс. российских туристов, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU