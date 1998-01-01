Новости Российские туристы поставили исторический рекорд по посещению Кубы В минувшем году остров Свободы посетили почти 185 тысяч россиян

Согласно последним данным, в 2023 году Кубу посетили 184.819 граждан России, что в 3,4 раза больше, чем в 2022 году.Таким образом, как и предсказывала ранее в ходе прошедшего в конце ноября роуд-шоу Cuba Unica! советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага, минувший год стал рекордным для российского туризма на Кубе - обновлен максимальный показатель допандемийного 2019 года (178 тысяч туристов). Таким образом, по количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы. Как отмечают эксперты АТОР, увеличение российского турпотока на Кубу обусловлено активностью туроператоров, и в первую очередь, компании Pegas Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и «Интурист». Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России (то есть 84% всех туристов из РФ). «Рейсы Nordwind имеют отличную заполняемость, в среднем превышающую 92% вместимости самолета», – сообщили в Минтуризма Кубы. Остальная часть россиян в 2023 году путешествовала на Кубу на рейсах авиакомпании «Россия» (перелеты из Москвы в Варадеро и Гавану) и венесуэльской Conviasa (летает из Москвы в Гавану). На рейсах Conviasa блочную перевозку предлагают туроператоры Coral Travel и Fun&Sun. С 14 января 2024 года Fun&Sun увеличивает свой блок на рейсах Conviasa до 120 мест. В продаже туроператора уже есть туры на этой перевозке на летний сезон. В компании PegasTouristik оценивают текущий спрос на Кубу как стабильно высокий. «Туры на курорты Варадеро и Кайо-Коко в 2024 году бронируются очень хорошо», – подчеркивают в компании. В настоящее время авиакомпания Nordwind летает из Москвы в Варадеро 5 раз в неделю на лайнере Boeing 777-300. В январе туры «все включено» на 7 ночей – от 177 тыс. руб. на двоих. На курорт Кайо-Коко выполняются 3-4 рейса в неделю на лайнере Boeing 777-200. Туры «все включено» – от 174 тыс. руб. на двоих. В Pegas Touristik также сообщили, что полетная программа на Кубу на рейсах Nordwind с вылетом из Москвы продлена на летний сезон 2024 года. Туры уже просчитаны и доступны к бронированию на сайте, в том числе на майские праздники. В Варадеро в летние месяцы запланировано четыре рейса в неделю, на Кайо-Коко – три рейса в неделю. Вместе Вместе с тем, как отметила в беседе с нашим порталом ранее г-жа Кристина Леон Изнага , «Россиянам не стоит ограничиваться Гаваной, Варадеро, Кайо-Гильермо или Кайо-Коко – у них сейчас есть возможность активно путешествовать по всей Кубе, открывая для себя новые места, в том числе объекты ЮНЕСКО – города Тринидад и Сьенфуэгос, национальный парк Виньялес и многие другие». /TOURBUS.RU



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