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12 января
МегаФон: Новогодний турпоток за рубеж вырос на 11%
Cотовый оператор проанализировал данные новогоднего роуминга
В путешествия за рубеж на новогодние каникулы отправилось на 11% больше россиян, чем годом ранее, наиболее заметно вырос турпоток в Китай – в 10 раз, следует из данных роуминга абонентов сотового оператора МегаФон.
«Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз).
Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%)», — отмечают в пресс-службе компании.
В ОАЭ отправилось на 17% больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20% больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт – туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники.
акой рост связан с открытием в 2023 году стыковочных рейсов авиакомпании Jazeera Airways через столицу страны Эль-Кувейт.
По данным сотового оператора, турпоток в страны Европы в каникулы подрос на 8,5%. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47%), Германия (+34%), Франция (+27%).
По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия – ее посетили в 3 раза больше россиян. Новогодний поток в Финляндию, наоборот, снизился на 71%.
Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир – рост турпотока в эту страну составил 182%.
На Маврикий отправилось на 168% больше россиян, на 65% выросла популярность Марокко и на 19% — Египта.
/TOURBUS.RU
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