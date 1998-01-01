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После зимних праздников наши туристы собрались в Териберку, Шерегеш, Сочи и Архыз

Cпециалисты сервиса Ostrovok проанализировали планы на путешествия россиян в посленовогодний период

Российские туристы запланировали в 2,5 раза больше путешествий в Мурманскую область после новогодних праздников по сравнению с предыдущим годом. В частности, отмечается повышенный интерес туристов к поселку Териберка, где число бронирований в объектах размещения выросло почти в пять раз.

Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

Рост спроса на размещение после новогодних праздников (даты заезда с 9 по 31 января 2024 года) также отмечается в Мурманске – в два раза.

Помимо направлений Крайнего Севера, специалисты отмечают высокие темпы роста спроса на города для экскурсионного туризма: в Краснодаре число бронирований за год выросло на 85%, в Москве – на 65%, в Екатеринбурге – на 64%, в Ярославле – на 45%.

В списке направлений для активных путешествий выделяется Иркутск – рост на 39%, Шерегеш – на 26%.

В целом для путешествий после праздников российские туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красную Поляну, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку.

Средняя стоимость забронированной ночи после январских выходных по стране составляет 5 400 рублей – на 20% выше, чем в прошлом году (4 500 рублей). Несмотря на это, бронирования после праздников обходятся туристам несколько дешевле, чем на новогодние каникулы, – показатель снизился на 14% (в бронированиях на новогодние выходные он составлял 6 250 рублей).

Самые дорогие бронирования туристы совершают в объектах размещения на горнолыжных курортах: в Красной Поляне средняя стоимость ночи составляет 13 000 рублей, в Эсто-Садке – 12 200 рублей, в Архызе – 9 800 рублей, в Шерегеше – 9 100 рублей.

Аналогичный показатель в Териберке насчитывает 7 900 рублей, в Суздале – 6 900 рублей, в Москве – 5 600 рублей, в Нижнем Новгороде – 5 300 рублей, в Сочи – 5 000 рублей.

До 5 000 рублей туристы выбирают размещение в Мурманске и Екатеринбурге – 4 500 рублей, Казани и Иркутске – 4 100 рублей. Более бюджетные варианты они бронируют в Калининграде и Санкт-Петербурге – в среднем за 3 900 рублей, Ярославле – 3 500 рублей, Новосибирске – 3 300 рублей.

Планируя путешествия по России после Нового года, туристы отдают наибольшее предпочтение отелям без звезд – на них приходится более четверти от всех бронирований, а также апартаментам (22%), отелям три звезды (18%), четыре звезды (14%).

Реже выбирают гостевые дома и хостелы (по 5%), отели пять звёзд (4%), две звезды (2%).

/TOURBUS.RU