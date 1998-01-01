МВФ Финляндия: Граница с Россией останется закрытой до 11 февраля

Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией, заявила сегодняг глава финского МВД Мари Рантанен, которую цитирует «Интерфакс».

"Правительство решило сохранить ограничения на пассажирские перевозки на восточной границе до 11 февраля", — г-жп сообщила Рантанен на пресс-конференции в четверг.

Она объяснила принятое решение тем, что "национальная безопасность является критически важным вопросом для Финляндии", и что сохраняется угроза "гибридных атак".

По ее словам, решение об ограничениях может быть отменено или изменено, если в нем больше не будет необходимости.

Г-жа Рантанен отметила, что продолжит деятельность только пограничная станция Вайниккала, предназначенная для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Как напоминает издание «Фонитанка», ограничения на границе России и Финляндии начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». Постепенно закрывались все пункты пропуска, долгое время работал только самый северный из них — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».

В конце ноября финны закрыли все КПП до 13 декабря. После истечения этого срока границу начали открывать, однако властям Суоми хватило суток, чтобы убедиться, что наплыв мигрантов не исчез. Поэтому 15 декабря финская граница официально закрылась на месяц, до 14 января.

Девятого января глава МВД страны Мари Рантанен уже заявляла, что Финляндия не будет открывать границу с Россией после 14 января.

А 10 января пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала на границе с Россией первых нарушителей в новом году. При этом, по словам замкомандующего Пограничной службой Хейкки Ахтиайнена, четверо попали в Финляндию не через пункт пропуска, а по пересеченной местности.

/TPURBUS.RU