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11 января
MITT 2024: Деловое общение с лидерами туротрасли, конкурс туристических стартапов и новые разделы

Организаторы ведущей весенней турвыставки рассказали об основных аргументах в пользу ее посещения


  

Выставка MITT 2024, где ежегодно встречаются профессионалы турбизнеса из регионов России и стран мира, откроет свои двери через два месяца.

Когда: 19–21 марта 2024 года

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

 

Пять аргументов в пользу посещения MITT 2024:

1. Участники MITT 2024 – российские и зарубежные лидеры туристической отрасли и индустрии гостеприимстваю.

К выставке уже присоединились компании из Таиланда, Шри-Ланки, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана. Россию представят участники из 50 регионов, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Челябинска, Норильска, Дагестана (стратегический партнёр MITT 2024), Алтайского края, Республики Алтай, Удмуртии, Крыма, Чечни, Татарстана и многих других.

 

В MITT 2024 уже подтвердили участие: туроператор «Мада Мистик», представляющий Республику Мадагаскар, Neva Season и «Академсервис», турагентство Verum, круизный оператор «Донинтурфлот», оператор «Шереметьево VIP», единая платформа для гостиничного бизнеса Travelline, санатории «Профкурорт», гостиничный мегакомплекс «Измайлово», система бронирования BRONEVIK, глэмпинг «Конаково», компании 2Gis, Yandex travel и другие.

 

2. Деловое общение с профессионалами отрасли.

Выставка MITT остаётся крупнейшим B2B событием российской туристической отрасли. В прошлом году 46% посетителей установили новые деловые контакты, а 64% встретились с существующими партнёрами.

 

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Ассоциации туристических агентств:

- На MITT, я встречаю всех своих партнёров. Что будет летом, какие потоки туристов, какие страны – всё решается здесь и сейчас. Как MITT был туристической выставкой номер один в России, так и продолжает ею оставаться последние 25 лет.

 

3. Конкурс туристических стартапов MITT Travel Start

Выставка MITT, при поддержке Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и сообщества Travel Startups, четвёртый год подряд проводит конкурс MITT Travel Start. Гости выставки смогут ознакомиться с перспективными стартапами онлайн-сервисов для организации путешествий, туроператоров, онлайн-агентств, маркетплейсов и других участников конкурса.

Финал MITT Travel Start состоится 21 марта в рамках конференции MITT Digital.

 

4. Новые разделы на MITT 2024

На площадке выставки представители туристической отрасли расскажут посетителям об актуальных предложениях рынка в 12 разделах, включая 5 новых:

Караванинг

Глэмпинг

Оздоровительный и медицинский туризм

Оборудование и услуги для отелей

Авторский туризм

Гости MITT 2024 смогут пообщаться с крупнейшими турагентами, туроператорами, отельерами, глэмпельерами, представителями раздела travel tech, производителями автодомов и другими участниками из России и зарубежных стран.

 

5. Деловая программа с ведущими экспертами

Каждый год выставка MITT удивляет насыщенной деловой программой, которая объединяет лучших экспертов, аналитиков и профессионалов отрасли туризма и гостеприимства. Все три дня работы выставки MITT 2024 будут сопровождаться конференциями, презентациями, дискуссиями и образовательными семинарами.

Генеральный партнёр деловой программы – Курорт Красная Поляна. Всего в рамках выставки пройдёт более 20 тематических мероприятий. Ключевое место среди них займет IV Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, который состоится с 19 по 21 марта.

Посещение деловой программы - бесплатно по билету на выставку.

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Фото предоставлено организаторами MITT

 

 


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