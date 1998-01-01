|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 января
MITT 2024: Деловое общение с лидерами туротрасли, конкурс туристических стартапов и новые разделы
Организаторы ведущей весенней турвыставки рассказали об основных аргументах в пользу ее посещения
Выставка MITT 2024, где ежегодно встречаются профессионалы турбизнеса из регионов России и стран мира, откроет свои двери через два месяца.
Когда: 19–21 марта 2024 года
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Пять аргументов в пользу посещения MITT 2024:
1. Участники MITT 2024 – российские и зарубежные лидеры туристической отрасли и индустрии гостеприимстваю.
К выставке уже присоединились компании из Таиланда, Шри-Ланки, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана. Россию представят участники из 50 регионов, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Челябинска, Норильска, Дагестана (стратегический партнёр MITT 2024), Алтайского края, Республики Алтай, Удмуртии, Крыма, Чечни, Татарстана и многих других.
В MITT 2024 уже подтвердили участие: туроператор «Мада Мистик», представляющий Республику Мадагаскар, Neva Season и «Академсервис», турагентство Verum, круизный оператор «Донинтурфлот», оператор «Шереметьево VIP», единая платформа для гостиничного бизнеса Travelline, санатории «Профкурорт», гостиничный мегакомплекс «Измайлово», система бронирования BRONEVIK, глэмпинг «Конаково», компании 2Gis, Yandex travel и другие.
2. Деловое общение с профессионалами отрасли.
Выставка MITT остаётся крупнейшим B2B событием российской туристической отрасли. В прошлом году 46% посетителей установили новые деловые контакты, а 64% встретились с существующими партнёрами.
Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Ассоциации туристических агентств:
- На MITT, я встречаю всех своих партнёров. Что будет летом, какие потоки туристов, какие страны – всё решается здесь и сейчас. Как MITT был туристической выставкой номер один в России, так и продолжает ею оставаться последние 25 лет.
3. Конкурс туристических стартапов MITT Travel Start
Выставка MITT, при поддержке Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и сообщества Travel Startups, четвёртый год подряд проводит конкурс MITT Travel Start. Гости выставки смогут ознакомиться с перспективными стартапами онлайн-сервисов для организации путешествий, туроператоров, онлайн-агентств, маркетплейсов и других участников конкурса.
Финал MITT Travel Start состоится 21 марта в рамках конференции MITT Digital.
4. Новые разделы на MITT 2024
На площадке выставки представители туристической отрасли расскажут посетителям об актуальных предложениях рынка в 12 разделах, включая 5 новых:
Караванинг
Глэмпинг
Оздоровительный и медицинский туризм
Оборудование и услуги для отелей
Авторский туризм
Гости MITT 2024 смогут пообщаться с крупнейшими турагентами, туроператорами, отельерами, глэмпельерами, представителями раздела travel tech, производителями автодомов и другими участниками из России и зарубежных стран.
5. Деловая программа с ведущими экспертами
Каждый год выставка MITT удивляет насыщенной деловой программой, которая объединяет лучших экспертов, аналитиков и профессионалов отрасли туризма и гостеприимства. Все три дня работы выставки MITT 2024 будут сопровождаться конференциями, презентациями, дискуссиями и образовательными семинарами.
Генеральный партнёр деловой программы – Курорт Красная Поляна. Всего в рамках выставки пройдёт более 20 тематических мероприятий. Ключевое место среди них займет IV Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, который состоится с 19 по 21 марта.
Посещение деловой программы - бесплатно по билету на выставку.
Фото предоставлено организаторами MITT
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72