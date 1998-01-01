Новости MITT 2024: Деловое общение с лидерами туротрасли, конкурс туристических стартапов и новые разделы Организаторы ведущей весенней турвыставки рассказали об основных аргументах в пользу ее посещения

Выставка MITT 2024, где ежегодно встречаются профессионалы турбизнеса из регионов России и стран мира, откроет свои двери через два месяца. Когда: 19–21 марта 2024 года Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо». Пять аргументов в пользу посещения MITT 2024: 1. Участники MITT 2024 – российские и зарубежные лидеры туристической отрасли и индустрии гостеприимстваю. К выставке уже присоединились компании из Таиланда, Шри-Ланки, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана. Россию представят участники из 50 регионов, в том числе из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Челябинска, Норильска, Дагестана (стратегический партнёр MITT 2024), Алтайского края, Республики Алтай, Удмуртии, Крыма, Чечни, Татарстана и многих других. В MITT 2024 уже подтвердили участие: туроператор «Мада Мистик», представляющий Республику Мадагаскар, Neva Season и «Академсервис», турагентство Verum, круизный оператор «Донинтурфлот», оператор «Шереметьево VIP», единая платформа для гостиничного бизнеса Travelline, санатории «Профкурорт», гостиничный мегакомплекс «Измайлово», система бронирования BRONEVIK, глэмпинг «Конаково», компании 2Gis, Yandex travel и другие. 2. Деловое общение с профессионалами отрасли. Выставка MITT остаётся крупнейшим B2B событием российской туристической отрасли. В прошлом году 46% посетителей установили новые деловые контакты, а 64% встретились с существующими партнёрами. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Ассоциации туристических агентств: - На MITT, я встречаю всех своих партнёров. Что будет летом, какие потоки туристов, какие страны – всё решается здесь и сейчас. Как MITT был туристической выставкой номер один в России, так и продолжает ею оставаться последние 25 лет. 3. Конкурс туристических стартапов MITT Travel Start Выставка MITT, при поддержке Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и сообщества Travel Startups, четвёртый год подряд проводит конкурс MITT Travel Start. Гости выставки смогут ознакомиться с перспективными стартапами онлайн-сервисов для организации путешествий, туроператоров, онлайн-агентств, маркетплейсов и других участников конкурса. Финал MITT Travel Start состоится 21 марта в рамках конференции MITT Digital. 4. Новые разделы на MITT 2024 На площадке выставки представители туристической отрасли расскажут посетителям об актуальных предложениях рынка в 12 разделах, включая 5 новых: Караванинг Глэмпинг Оздоровительный и медицинский туризм Оборудование и услуги для отелей Авторский туризм Гости MITT 2024 смогут пообщаться с крупнейшими турагентами, туроператорами, отельерами, глэмпельерами, представителями раздела travel tech, производителями автодомов и другими участниками из России и зарубежных стран. 5. Деловая программа с ведущими экспертами Каждый год выставка MITT удивляет насыщенной деловой программой, которая объединяет лучших экспертов, аналитиков и профессионалов отрасли туризма и гостеприимства. Все три дня работы выставки MITT 2024 будут сопровождаться конференциями, презентациями, дискуссиями и образовательными семинарами. Генеральный партнёр деловой программы – Курорт Красная Поляна. Всего в рамках выставки пройдёт более 20 тематических мероприятий. Ключевое место среди них займет IV Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, который состоится с 19 по 21 марта. Посещение деловой программы - бесплатно по билету на выставку. ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ Фото предоставлено организаторами MITT



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