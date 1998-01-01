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11 января
Этим летом Anex заметно расширит чартерную программу в Турцию

Вылеты в Анталью, Бодрум и Даламан запланированы из 15 российских городов


 

По информации АТОР, туроператор Anex расширил чартерную полетную программу в Турцию на летний сезон 2024 года. К заявленным ранее маршрутам в Анталью из семи городов добавились новые чартерные программы еще из 8 городов России. Увеличено и количество запланированных рейсов из 4 городов.

 

Так, добавлены новые чартерные программы в аэропорт Антальи с прямым вылетом из 8 городов – Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск. 

Увеличение количества рейсов произошло из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми. 

 

После расширения программы, пакетные туры на курорты Антальи с гарантированным перелетом доступны из 15 городов России. Это: Москва, Казань, Челябинск, Тюмень, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Красноярск, Минеральные Воды и Новосибирск.

 

В Бодрум туристам Anex на лето доступна прямая чартерная и блочная перевозка из 5 городов: Москвы, Сочи, Казани, Екатеринбурга и Тюмени.

В Даламан Anex запланировал рейсы из 6 городов: Москвы, Самары, Минвод, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и Челябинска.

Начало полетных программ в Анталью, Даламан и Бодрум из регионов запланировано на конец апреля, летнее расписание для Москвы – с 3 апреля.

 

В пресс-службе Anex подчеркивают, что программа в текущей версии не окончательная, и ближе к лету количество городов вылета может быть увеличено. 

Расширение предложений на летний сезон уже в первых числах января позволит туристам спланировать свой отдых заблаговременно и гарантированно занять места в популярных объектах размещения не только на Анталийском, но и на Эгейском побережье. К бронированию доступно как наземное обслуживание, так и полноценные туры с перелетом. 

 

По данным системы бронирования Anex, стоимость пакетных туров на июнь в Анталью начинается от 133 тысяч рублей за двоих в отель 5* по системе «ультра все включено» (с вылетом из Москвы).

Отдых на Эгейском побережье Турции (в Бодруме и Даламане) обойдется немного дороже. Так пакетный тур в Бодрум на 7 ночей сейчас стоит у Anex от 178 тысяч рублей на двоих с завтраками в отель 4*, а тур с прилетом в Даламан в отель 3* с системой «все включено» – от 146 тысяч рублей за двоих.

/TOURBUS.RU

 


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