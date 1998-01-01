Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 января
Туроператоры: Организованный новогодний турпоток в Москву вырос на 50%

Принимающие столичные операторы подвели итоги зимних каникул


 

Организованный турпоток в Москву на новогодних каникулах, по оценкам туроператоров, вырос на 40-55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, стало больше бронирований туров и номеров в отелях, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

 

«В нашей компании бронирования организованных туров выросли на 39%, размещение в отелях – на 46%. Значительный рост интереса к поездкам в столицу в январе можно объяснить перераспределением спроса.

В 2022 году на осенние туры распространялась программа кэшбэка и многие туристы поехали в Москву именно осенью. В 2023 году эта программа не действовала и спрос сместился с осени на новогодние каникулы», — сообщила глава пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова.

 

Как отметила эксперт, чаще всего туристы приезжали на 3-4 дня. Наибольшим спросом Москва пользовались среди жителей Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Воронежа, Самары и Санкт-Петербурга. Средний чек 4-дневного новогоднего тура составил 45,6 тыс. рублей на человека.

По данным туроператора, наибольшим спросом у гостей города пользовались отели среднего ценового сегмента – 3-4*.

 

Туроператор «Семь холмов» также принял в каникулы на 40% больше туристов, чем год назад, в основном, за счет школьных групп.

«В этом году мы увеличили период каникулярных заездов до 13 января. Дети приезжают из дальних регионов на срок до пяти дней.

Для малышей бронировали программы с кремлевской елкой и елкой на «Мосфильме», для ребят постарше – классические программы с посещением Оружейной палаты, «Панорамы 360», канатной дороги, Музея космонавтики, выставки «Россия» на ВДНХ», — рассказала генеральный директор компании Ирина Левина.

 

В компании «Русский Экспресс» объем продаж на новогодние каникулы вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Также выросла и глубина бронирований.

«В середине декабря мест в новогодних экскурсионных турах уже не осталось, а год назад можно было бронировать проездки за 7 дней до заезда и даже менее. Туристы приезжали, как правило, на 4-5 дней. Больше всего туристов мы приняли из Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени», — заметила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.

 

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в новогодние каникулы 13,3 миллиона жителей и гостей столицы участвовали в городских праздничных мероприятиях.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 