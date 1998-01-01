Туроператоры: Организованный новогодний турпоток в Москву вырос на 50%

Организованный турпоток в Москву на новогодних каникулах, по оценкам туроператоров, вырос на 40-55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, стало больше бронирований туров и номеров в отелях, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

«В нашей компании бронирования организованных туров выросли на 39%, размещение в отелях – на 46%. Значительный рост интереса к поездкам в столицу в январе можно объяснить перераспределением спроса.

В 2022 году на осенние туры распространялась программа кэшбэка и многие туристы поехали в Москву именно осенью. В 2023 году эта программа не действовала и спрос сместился с осени на новогодние каникулы», — сообщила глава пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова.

Как отметила эксперт, чаще всего туристы приезжали на 3-4 дня. Наибольшим спросом Москва пользовались среди жителей Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Воронежа, Самары и Санкт-Петербурга. Средний чек 4-дневного новогоднего тура составил 45,6 тыс. рублей на человека.

По данным туроператора, наибольшим спросом у гостей города пользовались отели среднего ценового сегмента – 3-4*.

Туроператор «Семь холмов» также принял в каникулы на 40% больше туристов, чем год назад, в основном, за счет школьных групп.

«В этом году мы увеличили период каникулярных заездов до 13 января. Дети приезжают из дальних регионов на срок до пяти дней.

Для малышей бронировали программы с кремлевской елкой и елкой на «Мосфильме», для ребят постарше – классические программы с посещением Оружейной палаты, «Панорамы 360», канатной дороги, Музея космонавтики, выставки «Россия» на ВДНХ», — рассказала генеральный директор компании Ирина Левина.

В компании «Русский Экспресс» объем продаж на новогодние каникулы вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Также выросла и глубина бронирований.

«В середине декабря мест в новогодних экскурсионных турах уже не осталось, а год назад можно было бронировать проездки за 7 дней до заезда и даже менее. Туристы приезжали, как правило, на 4-5 дней. Больше всего туристов мы приняли из Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени», — заметила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в новогодние каникулы 13,3 миллиона жителей и гостей столицы участвовали в городских праздничных мероприятиях.

/TOURBUS.RU