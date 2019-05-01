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11 января
Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы с 1 апреля
C 31 марта две восточноевропейских страны присоединятся к «частичному Шенгену»
Как ожидается, Болгария и Румыния начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы иностранным гражданам с 1 апреля 2024 года, сообщается на портале SchengenVisaInfo.
Уточняется, что обе страны будут выдавать шенгенские визы C, которые разрешают въезд и пребывание в этой зоне на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Как сообщалось ранее, 31 декабря Совет Евросоюза одобрил присоединение Румынии и Болгарии к «воздушному и морскому Шенгену» — с 31 марта 2024 года для путешествующих по морю и воздушным транспортом из этих двух стран отменят паспортно-визовый контроль.
В частности, Австрия в конце 2022 года наложила вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но в то же время разрешила присоединиться к Шенгену Хорватии, которая вошла в ЕС на пять лет позже.
Претензии к Софии из-за опасений относительно надежности границ были и у Нидерландов, но в декабре власти сняли возражения, заявив, что Болгария отвечает требованиям для вступления в Шенгенскую зону.
Как сообщает сегодня АТОР, «Для российских туристов это новшество создаст дополнительные сложности: во-первых, получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию, а во-вторых, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.
По сообщению телеграм-каналов, с 31 марта 2024 года в Болгарию нельзя будет въехать по кипрской визе, но можно въехать на Кипр по болгарской национальной, выданной ранее, либо по болгарской шенгенской.
Национальные краткосрочные визы, выданные Болгарией и Румынией до 31 марта 2024 года, останутся действительными в течение срока их действия и будут признаваться для въезда с целью транзита или нахождения до 90 дней в полугодии во всех странах шенгенского соглашения.
Впрочем, пока нет официальных разъяснений о том, как изменятся визовые процедуры Болгарии. В Посольстве Республики Болгария на соответствующий запрос сообщили, что «официальной информации нет» и о соответствующих изменениях «Консульство сообщит туроператорам».
Напомним, сейчас обратиться за получением визы в Болгарию россияне могут через аккредитованных туроператоров или через визовый центр в Москве. С июля прошлого года по техническим причинам региональные визовые центры Болгарии не принимают заявления с оплатой консульского сбора.
По информации Посольства Румынии в Москве, для получения румынской визы гражданам РФ нужно использовать веб-портал evisa.mae.ro. После заполнения и отправки анкеты заявителю придет уведомление от консульского отделения Посольства Румынии в Москве о записи на прием на личную подачу документов. В списке целей для получения краткосрочных виз указан и туризм».
/TOURBUS.RU
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