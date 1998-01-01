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10 января
Финляндия намерена продлить закрытие границы с Россией еще на месяц
Окончательное решение о продлении запрета будет принято правительством соседней страны завтра
Правительство Финляндии намерено продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц, сообщают сегодня финские СМИ.
"По информации, полученной из нескольких источников, правительство намерено принять решение о продлении закрытия восточной границы. Официального решения по этому вопросу пока не принято", — пишет газета Ilta-Sanomat, которую цитирует «Интерфакс».
По данным издания, решение о продлении запрета будет принято в четверг.
Газета Helsingin Sanomat также со ссылкой на свои источники пишет, что запрет на пересечение пассажирских переходов будет продлен еще на месяц.
Вчера премьер-министр Петтери Орпо заявил в интервью порталу Yle, что "Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию”. Как поясняет «Интерфакс», имеется в виду отправка на границу беженцев из третьих стран .
"Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угроз прежняя. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие действия", — сказал он.
В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.
12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности", - напоминает информагентство.
/TOURBUS.RU
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