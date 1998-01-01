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Passport Index: В этом году россияне могут посещать без виз 119 стран

Компания Henley & Partners представила первый в наступившем году ежеквартальный Индекс паспортов мира

Без предварительного получения визы российские туристы сегодня могут посещать 119 стран, согласно новому индексу паспортов мира (Passport Index) за первый квартал 2024 года. По этому показателю Россия находится на 51 месте в мире, опережая Турцию, Китай, Белоруссию и еще более 100 стран мира, сообщает индекс паспортов компании Henley & Partners, который сегодня обнародовала Ассоциация туроператоров.

Passport Index представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). С 2018 года индекс паспортов обновляется ежеквартально.

Согласно исследованию, впервые за последние 19 лет сразу шесть стран заняли первое место с рекордным количеством возможностей для безвизовых путешествий: четыре из них страны Европейского союза – Германия, Италия, Испания и Франция, две азиатские страны – Сингапур и Япония. Держатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы по 194 направлениям мира (из 227, входящих в рейтинг).

Южная Корея, Финляндия и Швеция заняли вторую строчку (по 193 безвизовых направлений), Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды разделили третье место (192).

В ТОП-10 мирового рейтинга также входят Великобритания, Бельгия, Португалия, Люксембург и Норвегия (все – 4 место, 191 страна), Греция, Швейцария и Мальта (5 место, 190 стран), Австралия, Чехия, Новая Зеландия, Польша (6 место, 189 стран), Канада, Венгрия, США (7 место, 188 стран), Эстония и Литва (8 место, 187 стран), Латвия, Словакия, Словения (9 место, 186 стран). Замыкает первую десятку Passport Index Исландия (185 стран).

Афганистан по-прежнему в аутсайдерах паспортного рейтинга (104 позиция): гражданам этой страны без виз доступен въезд лишь в 28 стран мира.

Выше Афганистана только Сирия (103 место, 29 стран) и Ирак (102 место, 31 страна). Таким образом, паспорта Афганистана, Ирака и Сирии являются самыми слабыми в мире.

Как отмечают в Henley & Partners, за последний квартал 2023 года Россия заключила соглашения о безвизовом перемещении с Анголой, Кенией, Кирибати и Эфиопией, но по итогам минувшего года опустилась c 49 места (116 безвизовых стран) на 51 место из-за изменений позиций других стран в индексе.

Паспорт Российской Федерации предоставляет безвизовый доступ в 119 стран мира. В основном это страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.

«Соседями» РФ в Passport Index являются Грузия, Босния и Герцеговина (50 место, 121 страна), а также Турция, которая находится на 52 строчке мирового рейтинга (118 стран мира).

В Passport Index РФ обошла такие страны как Катар (53 место, 108 стран), Саудовскую Аравию (61 место, 89 стран), Китай (62 место, 85 стран), Таиланд (63 место, 82 страны), Белоруссию (64 место, 81 страна), Казахстан (66 место, 78 стран), Азербайджан (70 место, 72 страны), Армению (74 место, 68 стран), Индию (80 место, 62 страны) и Египет (87 место, 55 стран)

/TOURBUS.RU