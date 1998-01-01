АТОР: Российский турпоток на Шри-Лаку вырос в прошлом году на 116%

Как сообщает АТОР, cогласно официальной статистике управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году на остров прибыли 1 487 303 иностранца, что на 106,6% больше, чем в 2022 году (719 978).

В ТОП-5 ключевых въездных рынков Шри-Ланки первое место, как и в прошлом году, у Индии – 302 844 визита в 2023 году (+146,2% к 2022 году), доля рынка – 20%.

Россия в 2023 году – на втором месте в общем зачете (как и в 2022 году) по въезду иностранцев на Шри-Ланку. Но среди не-азиатских въездных рынков Шри-Ланки у России – первое место с хорошим отрывом от конкурентов.

В 2023 году на Шри-Ланке зафиксировали 197 498 визитов граждан России, что на 116,4% больше, чем в 2022 году (91 272) – это исторический рекорд для РФ, столько россиян не прибывало на остров ранее никогда.

Доля россиян среди всех туристов на Шри-Ланке в 2023 году составила 13%, т.е. каждый восьмой турист был из России.

Вслед за Россией в ланкийском туристическом ТОП-5 2023 года следуют Великобритания (130 088 визитов, прирост к 2022 году на 52,7%, доля рынка – 9%), Германия (102 539 визитов, +84,6% год к году, доля рынка – 7%) и Китай с 68 789 (+1358%, прирост с низкой «ковидной» базы, доля рынка – 5%).

Как отмечают эксперты АТОР, наибольшее количество туристов из России приезжает на остров с ноября по март, с апреля идет спад, переходящий в низкое плато в мае-сентябре (разрыв с зимними месяцами в 3 раза), в октябре начинается прирост, переходящий в высокий сезон в ноябре.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году наибольшее количество российских туристов на остров было перевезено прямыми рейсами из городов России (почти две трети туристов).

Наибольшее количество российских туристов прямыми рейсами перевезли на остров «Аэрофлот» (частично туроператорские рейсы), чартеры Red Wings, которые грузили туроператоры, и чартеры AZUR air. На долю SriLankan Airlines пришлось еще около 2%.

Более трети россиян предпочли лететь на остров из России с пересадкой. Самые популярные варианты пересадок были таковы: Шарджа (с огромным отрывом от всех других), Дубай, Доха, Маскат, Абу-Даби.

Соответственно, самые популярные варианты второго сегмента (из третьей страны на Шри-Ланку) у российских туристов, выбравших стыковочные перелеты, были такие: Air Arabia, flydubai, Emirates, Qatar Airways, Etihad.

Активность туроператоров, полагавшихся не только на чартерную прямую перевозку, но и на блоки мест на стыковочных рейсах, была высокой.

Совокупная доля организованных туристов на ланкийском направлении в 2023 году превышала долю самостоятельных бронирований, составив, оценочно, около 65% в среднем по году, в отдельные месяцы доходя и до 70%.

/TOURBUS.RU



