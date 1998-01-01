«Турбарометр»: Туристы в Петербурге стали больше тратить и чаще возвращаться

Аналитики «Турбарометра Санкт Петербурга» рассказали, какие туристы посещали город на Неве в прошедшем 2023 году. Тенденции прошлого года продолжаются: среди гостей Северной столицы растет количество молодых, активных, обеспеченных людей, - сообщили нам в пресс-службе Комитера по развитию туризма С-Петербурга.

Общий турпоток в Петербурге за этот год составил 9,4 млн – на 16% больше, чем в 2022 году. При этом вклад туристов в экономику города вырос на 32% – почти 483 млн рублей. Это связано в том числе с увеличением среднего чека гостей города: для российских туристов он возрос с 40 до 45 тысяч рублей на человека за одну поездку. Авторы исследования констатируют рост доли отечественных путешественников с высоким уровнем доходов.

62% петербургских туристов 2023 года – это активные люди в возрасте от 18 до 44 лет, 53% – семьи с детьми, свыше 80% гостей культурной столицы имеют высшее и незаконченное высшее образование.

«Для привлечения гостей мы совместно с представителями индустрии гостеприимства проводим информационную кампанию «Добро пожаловать в Санкт Петербург!», в ходе которой рассказываем и том, как разнообразен и многогранен город на Неве. Сюда можно приезжать неоднократно в любом формате: на выходные или на продолжительный срок, одному или с семьей – вы всегда найдете для себе что-то новое.

Есть результаты: уровень удовлетворенности посещением Северной столицы достигает 86%, а доля возвратных поездок увеличилась за последний год с 40% до 48%Значит, у туристов формируется привычка путешествовать в Петербург, что является залогом стабильного развития туризма», – отметил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

Турпоток Северной столицы на 94% состоит из российских туристов. По-прежнему большинство гостей приезжают из Москвы и Московской области, однако в этом году их доля в составе общего внутреннего турпотока снизилась с 32% до 29%. Это произошло за счет активизации путешественников из других регионов. В десятку мест, откуда в Петербург приезжает больше всего туристов, впервые вошли Нижегородская, Тверская и Самарская области.

Аналитики «Турбарометра» заключают: значительный рост турпотока в 2023 году обусловлен адаптацией индустрии туризма к изменившимся условиям, восстановлением деловой активности в стране, а также успешной реализацией информационной программы, продвигающей возможности для путешествий в наш город.

Напомним, что в этом году комплексная работа по презентации туристских предложений Северной столицы была признана лучшей в России.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга

