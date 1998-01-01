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В дни новогодних каникул россияне погибли в Таиланде, на Шри-Ланке и на Филиппинах

Несколько зимних отпусков закончились трагедиями

Трагедией закончилась экскурсия на Пхукете накануне Нового года - скоростной катер с российскими туристами на борту врезался в скалу. Как сообщило агентство ТАСС, один человек погиб, еще шесть наших соотечественников получили травмы. Их доставили в больницы Пхукета «Вачира» и «Бангкок». Позже консул РФ в Пхукете Владимир Соснов уточнил, что погибшей оказалась пятилетняя девочка.

Как сообщили СМИ Таиланда, ЧП случилось примерно в 15:20 по местному временив районе острова Майтон в 9 км от курортного острова. На катере кроме россиян на катере Apirak 89 находились также туристы из Китая. Общее число пострадавших, по данным местных СМИ, составило 10 человек.

Также на минувшей неделе турист из России погиб в результате дорожной аварии на Шри-Ланке, сообщилит местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Погибшему 42 года, он находился в автобусе, следовавшем из Коломбо в Матару по южной скоростной автомагистрали. Инцидент произошел возле развязки Пиннадува, в 10 км от популярного у туристов города Галле, где располагается форт XVI века, построенный португальскими колонистами.

Как сообщили в полиции, водитель автобуса предположительно уснул за рулем, в результате чего столкнулся с задней частью грузовика, едущего в том же направлении.

Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как его доставили в больницу Карапития в Галле. Еще одна пара иностранных туристов, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы, пострадавшие госпитализированы, — пишет издание Dailymirror.lk.

Как отмечается, водитель автобуса был арестован после аварии, полиция проводит расследование инцидента.

В минувшие выходные россиянин погиб в результате падения с восьмого этажа кондоминиума в районе Джомтьен курорта Паттайя в Таиланде, сообщает The Pattaya News.

"Полицейские Паттайи получили сообщение о падении 42-летнего россиянина с восьмого этажа кондоминиума в районе Джомтьен. Прибыв на место происшествия, они оцепили территорию. Погибший был резидентом жилого комплекса. Имя жертвы не разглашается до сообщения его семье и посольству", — пишет издание.

По словам охранника кондоминиума, ночью за час до происшествия россиянин вел себя неадекватно: шумел, тряс входные двери. Постояльцы вызвали полицию, тогда мужчина попытался сбежать и исчез из поля зрения.

Спустя некоторое время охранник услышал звук удара о землю и обнаружил мертвого россиянина.

По данным полиции, на теле погибшего при первичном осмотре не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

Наконец, вчера на филиппинском острове Себу произошло ДТП с участием туристов из России. Автомашина, в которой находились три человека, по не установленной пока причине вылетела с дороги и упала с 60-метрового обрыва на прибрежные скалы. Как сообщило издание Cebu Daily News, двое мужчин остались живы, погибла ехавшая с ними женщина.

Трагедия произошла примерно в 15 часов по местному времени на автомагистрали в районе городка Барили. Автомобиль Toyota Vios двигался в сторону столицы провинции Себу, когда неожиданно вылетел с дороги. По утверждению свидетелей, сначала он выехал на встречную полосу, а затем без всякого торможения полетел вниз с крутого склона.

В отчете полиции с места происшествия было указано, что водитель предположительно был в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в машине обнаружили три пивные бутылки. Правоохранители установили личности потерпевших: 43-летняя Ирина скончалась на месте, Юрия и Георгия доставили в районную больницу. Полицейские продолжают выяснять причины смертельной аварии.

/TOURBUS.RU