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ЦИФРА НЕДЕЛИ: В прошлом году Анталью посетили 3,4 млн российских туристов

По сравнению с 2022 годом российский турпоток в Анталью вырос на 14%

По данным управления культуры и туризма провинции Антальи, на ее курортах в 2023 году отдохнули 15 689 258 туристов из-за рубежа. Это на 2,7% больше, чем в рекордном для Антальи 2019 году (15 280 763), - сообщает АТОР.

С 1 января по 31 декабря 2023 года наибольшее количество иностранных туристов прибыло на курорты Антальи из России – 3 461 762 человека. Турпоток из России вырос на 14,1% по сравнению с 2022 годом.

Тем не менее, Россия – единственный из ключевых рынков этой турецкой провинции, который еще не превысил объемы 2019 года: отставание от показателей 2019 года в Анталье (5 582 763 поездок из РФ) составило -38%.

На втором месте по итогам 2023 года в Анталье – Германия. Турпоток оттуда составил 3 363 510 поездок (на 19% больше по сравнению с 2022 г. и на 26% больше, чем в 2019 году).

На третьем место по турпотоку в Анталью в 2023 году – Великобритания с 1 318 215 поездками (+14,5% к 2022 году и +83% по сравнению с 2019 годом).

На 4 месте – Польша (1 068 150 человек), у нее же самая лучшая динамика прироста (+39,6% к 2022 году и +92,8% по отношению к 2019 году).

Также в ТОП-10 стран по турпотоку в Анталью вошли Нидерланды, Казахстан, Румыния, Чехия, Израиль и Украина.

Российский турпоток в Анталью в декабре 2023 года составил 60 058 поездок, немецкий обогнал его (77 688). Турпоток из Великобритании в Анталью в декабре составил 29952 поездки.

Декабрьские значения российского турпотока оказались на 28,4% меньше, чем в декабре 2022 года (83 845).

На сокращение российского турпотока повлияла прежде всего «высокая база» сравнения (осень прошлого года – время т.н. «релокации»), а также полноценное открытие для россиян массовых зимних пляжных направлений с чартерной перевозкой (т.е. усилившаяся конкуренция), - отмечают эксперты ассоцииации.

/TOURBUS.RU

