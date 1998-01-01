Новости Туроператоры: Спрос на новогодний Сочи вырос на 35% Эксперты подвели итоги праздничного зимнего сезона на Черном море

Туроператоры фиксируют рост спроса на курорты Краснодарского края на новогодних каникулах, лидером продаж стал Сочи, также выросли бронирования Анапы и Геленджика, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс». "В целом рост турпотока на курорты Краснодарского края с заездами с 26 декабря по 7 января составил около 35%. Абсолютный лидер – Сочи, прежде всего Адлер, на которые приходится более половины объемов, и по 20% – на Анапу и Геленджик. А вот Красная Поляна продавалась примерно так же, как в прошлом году. У нас две трети бронирований пришлись на прибрежный кластер и только треть – на Красную Поляну", — рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. При этом, по словам эксперта, в горном кластере Сочи загрузка была 90%. В первую очередь были распроданы особенно привлекательные и приемлемые по цене варианты размещения возле подъемников. Ближе к новогодней ночи еще оставались номера в дорогих отелях 5* близко от подъемников или в расположенных далеко от них бюджетных гостиницах. Большинство заездов состоялись 2-3 января, в эти даты в Сочи чаще заезжали семьи с детьми. В компании "Алеан" заметнее выросли продажи туров в отели горного кластера Сочи — на 25%, тогда как прибрежного — на 10%. "В этом году ранние продажи шли активно, покупать новогодние туры начали еще в августе. Стимулировали продажи курорты "Красная Поляна" и "Роза Хутор". Они предлагали не только скидки на проживание, но и бесплатные ски-пассы или занятия с инструктором. Также скидки давали отели среднего и высокого ценового сегмента на побережье", — сказала руководитель пресс-службы туроператора Ирина Романова. Как и ранее, наибольшим спросом в праздничные даты пользовались отели c развитой инфраструктурой, подготовившие насыщенную праздничную программу и новогодние банкеты. Активнее всего бронировали гостиницы 3-4*, объекты Красной Поляны и Имеретинского района. Менее востребованы были отели эконом-сегмента без питания. Большинство поездок были забронированы на три дня. По словам Сергея Ромашкина, стоимость туров на Новый год в прибрежном кластере выросла на 10-20% в зависимости от объекта, в горном – на 10-15%. «Зимние цены унаследовали летнюю динамику: если в течение года все дорожало, то и Новый год не стал исключением. Рост стоимости составил 10-20% в зависимости от объекта, прежде всего это относится к прибрежному кластеру. По курортам Красной Поляны рост цен скромнее – 10-15%», – отмечает Ромашкин. По его словам, возможно, это связано с тем, что уже в прошлом году размещение там было довольно дорогим. «Далеко не все готовы покупать по этим ценам отели в горах. Отельеры Красной Поляны это понимают и действует осторожнее, чем их коллеги в прибрежном кластере. Для гостиниц на побережье загрузка 25% на Новый год и в январе – уже замечательный результат, это вспомогательный заработок. А у Красной Поляны задача другая: у них зимой высокий сезон, они не могут себе позволить ошибиться со стоимостью», – уточнил гендиректор «Дельфина». В «Алеане» оценили повышение новогодних цен в 15-20%. Средний чек новогоднего тура в Сочи составил 52,7 тыс. рублей. /TOURBUS.RU Фото: kaptravel.ru

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка