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09 января
Туроператоры: Спрос на новогодний Сочи вырос на 35%
Эксперты подвели итоги праздничного зимнего сезона на Черном море
Туроператоры фиксируют рост спроса на курорты Краснодарского края на новогодних каникулах, лидером продаж стал Сочи, также выросли бронирования Анапы и Геленджика, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
"В целом рост турпотока на курорты Краснодарского края с заездами с 26 декабря по 7 января составил около 35%. Абсолютный лидер – Сочи, прежде всего Адлер, на которые приходится более половины объемов, и по 20% – на Анапу и Геленджик.
А вот Красная Поляна продавалась примерно так же, как в прошлом году. У нас две трети бронирований пришлись на прибрежный кластер и только треть – на Красную Поляну", — рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
При этом, по словам эксперта, в горном кластере Сочи загрузка была 90%. В первую очередь были распроданы особенно привлекательные и приемлемые по цене варианты размещения возле подъемников. Ближе к новогодней ночи еще оставались номера в дорогих отелях 5* близко от подъемников или в расположенных далеко от них бюджетных гостиницах.
Большинство заездов состоялись 2-3 января, в эти даты в Сочи чаще заезжали семьи с детьми.
В компании "Алеан" заметнее выросли продажи туров в отели горного кластера Сочи — на 25%, тогда как прибрежного — на 10%.
"В этом году ранние продажи шли активно, покупать новогодние туры начали еще в августе. Стимулировали продажи курорты "Красная Поляна" и "Роза Хутор". Они предлагали не только скидки на проживание, но и бесплатные ски-пассы или занятия с инструктором. Также скидки давали отели среднего и высокого ценового сегмента на побережье", — сказала руководитель пресс-службы туроператора Ирина Романова.
Как и ранее, наибольшим спросом в праздничные даты пользовались отели c развитой инфраструктурой, подготовившие насыщенную праздничную программу и новогодние банкеты. Активнее всего бронировали гостиницы 3-4*, объекты Красной Поляны и Имеретинского района. Менее востребованы были отели эконом-сегмента без питания. Большинство поездок были забронированы на три дня.
По словам Сергея Ромашкина, стоимость туров на Новый год в прибрежном кластере выросла на 10-20% в зависимости от объекта, в горном – на 10-15%.
«Зимние цены унаследовали летнюю динамику: если в течение года все дорожало, то и Новый год не стал исключением. Рост стоимости составил 10-20% в зависимости от объекта, прежде всего это относится к прибрежному кластеру. По курортам Красной Поляны рост цен скромнее – 10-15%», – отмечает Ромашкин.
По его словам, возможно, это связано с тем, что уже в прошлом году размещение там было довольно дорогим.
«Далеко не все готовы покупать по этим ценам отели в горах. Отельеры Красной Поляны это понимают и действует осторожнее, чем их коллеги в прибрежном кластере. Для гостиниц на побережье загрузка 25% на Новый год и в январе – уже замечательный результат, это вспомогательный заработок.
А у Красной Поляны задача другая: у них зимой высокий сезон, они не могут себе позволить ошибиться со стоимостью», – уточнил гендиректор «Дельфина».
В «Алеане» оценили повышение новогодних цен в 15-20%. Средний чек новогоднего тура в Сочи составил 52,7 тыс. рублей.
/TOURBUS.RU
Фото: kaptravel.ru
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