Глава Вологодчины: «Нам есть, что показать и чем удивить россиян»

Накануне новогодних праздников на ВДНХ, на международной выставке-форуме «Россия» прошел День Вологодской области, который открыл врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. На целый день Вологодчина стала главным регионом главной выставки страны.

По словам Георгия Филимонова, для региона это прекрасная возможность рассказать о своих самых красивых и интересных местах, а также о достижениях и планах по развитию Вологодской области. На пленарной дискуссии «Вологодская область: траектория развития», которая состоялась в рамках открытия, врио губернатора отметил, что туристский образ Вологодчины построен на самобытности края как неотъемлемой части Русского Севера с уникальными памятниками архитектуры, духовными центрами, объектами наследия традиционной культуры и памятниками природы.

Новая стратегия развития Вологодской области проходит детальную проработку и первое, на что будет обращено внимание - это туристическое направление.

- «Вологодчина - место силы русского мира. Это стратегически значимый промышленный центр, развитый агропромышленный комплекс и, конечно, потенциально привлекательное для большого количества туристов, место, - прокомментировал г-н Филимонов

- Нам есть, что показать и чем удивить россиян. Один факт: здесь расположены 3,5 тысячи памятников истории и культуры



Говоря о туристическом потенциале региона, врио губернатора добавил, что он велик но раскрыт недостаточно. Прежде всего, в регилгн не хватает развитой инфраструктуры и гостиниц. Вологодчина входит в Топ-10 самых популярных туристических направлений России и сегодня фокус планирования будет направлен на поддержку бизнеса, инвестирования, развития транспортной инфраструктуры и сохранения исторических памятников.

Так, уже принято решение о реставрации Вологодского Кремля к 880-летию областной столицы, которое будет отмечаться в 2027 году, о приведение в порядок набережной реки Вологды и обустройство исторических зданий в центре.

«В нашем регионе сосредоточен большой пласт традиций, культуры и символов, понятных и актуальных для всех жителей нашей страны, - добавил г-н Филимонов. - Именно с Вологодчины, с Великого Устюга начинали свой путь великие первооткрыватели восточных просторов России - Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. Здесь трудились многие святые подвижники русской православной церкви.

И, конечно, нельзя не сказать о вотчине российского Деда Мороза. Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» реализуется уже 25 лет. На сегодня - это один из самых узнаваемых брендов региона. Только в прошлом году почти 500 тысяч туристов. У нас запланировано масштабное развитие туристского кластера вокруг резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Наша цель не просто разместить побольше гостей. Важно подарить им запоминающиеся эмоции”.

Г-н Филимонов также подчеркнул, что в реоне намерены использовать лучшие практики успешных туристических регионов. И что их главная цель, - не просто разместить побольше гостей.

«Важно подарить им запоминающееся эмоции. Привлекать туристов в регион через комфорт, архитектурный стиль отелей и, главное, насыщенную программу активностей для всех возрастов», - заключил врио губернатора.

/TOURBUS.RU