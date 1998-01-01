Не стало Ольги Анатольевны Санаевой

Вице-президент РСТ и основатель компании «Анкор» посвятила всю жизнь развитию отечественного туризма

Пятого января ушла из жизни Ольга Анатольевна Санаева, вице-президент РСТ. Много лет она боролась с тяжелой болезнью, и это сражение – пример невероятного жизнелюбия, силы воли и самоотдачи.

Ольга Санаева родилась 21 июня 1960 года в Приморском крае. В Москве получила два высших образования, окончив Университет прикладной биотехнологии и Инженерно-педагогический университет им. Горячкина.

В туризм пришла в 1992 году, в 1996-м основала компанию «Анкор», которая одной из первых стала предлагать автобусные туры по Европе, позже появились экскурсионные программы по России и туры для детей. С опытом пришло понимание проблем, требующих решения, и вот тут проявилась активная общественная позиция Ольги Анатольевны.

В 2000 году она возглавила комиссию по культурно-познавательному туризму тогда еще Российской ассоциации туристических агентств (РАТА) и вместе с коллегами добилась принятия единого профессионального стандарта обслуживания туристов операторами автобусных туров.

В 2002 году Ольга Санаева стала членом правления уже Российского союза туриндустрии (РСТ) и потом не отказывалась ни от какой общественной нагрузки, включая комиссии и рабочие группы при государственных органах власти. Себя никогда не жалела – если это могло помочь в решении проблем турбизнеса.

За делами Ольги Анатольевны всегда стояло решение конкретных задач, а не формальное присутствие в списках статусных структур. Много сил Ольга отдала решению проблем детского и школьного туризма. Была представителем РСТ в профильной рабочей группе при Общественной палате РФ, членом координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ.

В 2015 году стала лауреатом премии правительства РФ за создание национальной программы детского туризма.

С 2013 года возглавляла Региональный совет РСТ. Ольгу знают практически во всех регионах, она была погружена в проблемы каждого из них, искренне старалась помочь. Ее уход – невосполнимая утрата в том числе и для многих региональных компаний.

В 2017-м году Ольга Санаева была избрана вице-президентом Российского союза туриндустрии и восприняла этот статус как дополнительный ресурс для отстаивания интересов турбизнеса.

Неравнодушная и доброжелательная, убедительная и компетентная, она преодолевала на этом пути любые барьеры. Если бралась за какой-то проект, можно было не сомневаться, что он будет реализован.

Ольга свою жизнь посвятила туризму – в самом прямом смысле этого слова. Все поражались ее активности и силе духа, в том числе тому, как мужественно и с улыбкой она боролась с недугом.

В последние недели Ольга дышала с помощью аппарата, но еще 21 декабря писала друзьям-коллегам: «Столько дел не доделано. Злюсь прям».

Память о ней всегда будет светлой и благодарной. Это невосполнимая потеря для всех нас.

Наши глубокие соболезнования мужу, сыновьям, всем родным и близким Ольги Анатольевны.

/TOURBUS.RU