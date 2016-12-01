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Спасибо, что остаетесь с нами!

Мы прощаемся с бурным 2023 годом и с нетерпеним ждем встречи с читателями, друзьями и коллегами в году 2024-м!

Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Заканчивается такой сложный и бурный 2023 год. И снова, уже который год подряд, мы не перестаем удивляться, как отечественный турбизнес умудряется выстоять в самых, казалось бы, неподходящих для этого условиях. В условиях по-прежнему серьезно ограниченного авиасообщения — как с отечественными южными регионами, так и с Западной Европой, роста курса валют, визовых, пограничных и финансовых ограничений.

И, несмотря на все это, в уходящем году мы все радовались активному развитию внутреннего туризма, росту спроса на зарубежный морской отдых — от Турции и Таиланда до Мальдив и Венесуэлы, к возвращению китайского турпотока. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась - открывались новые направления, ставились чартеры, строились отели.

Сотрудники медиахолдинга «Турбизнес» в этом году тоже не сидели сложа руки — вновь мы оказались единственной в стране редакцией, не ушедшей полностью в онлайн, а продолжавшей регулярно выпускать полноценный «бумажный» профессиональный туристический журнал.

В десятках городов страны вновь вызвали огромный интерес наши весенние и осенние Workshop “Турбизнес», а завершился этот год еще одним нашим традиционным проектом - грандиозным вручением в Северной столице главной российской премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award .

Продолжали активно развиваться и наши интернет-проекты Tourbus.ru, Business Travel и «Пять Звезд».

Мы благодарим наших партнеров, друзей и коллег за сотрудничество и помощь в уходящем году.

Оставайтесь с нами в году наступающем!

Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе и мирного неба!

До встречи 9 января 2024 года!

Ваш медиахолдинг «ТУРБИЗНЕС»