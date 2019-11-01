Новости Эксперты: «Прогноз в целом - позитивный» Профессионалы отечественного туррынка подвели итоги уходящего года и озвучили перспективы наступающего

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России: - Во внутреннем туризме сезон прошел очень неплохо. Динамика по сравнению с 2022 годом впечатляющая – примерно плюс 15% в среднем по рынку. Есть сегменты, где был больше 20% прирост, есть сегменты, где плюс 5-7%, но в среднем по рынку плюс 15%. Лидеры практически не поменялись. Из тройки лидеров по понятным причинам выпал Крым. Но Краснодарский край по-прежнему занимает первое место по объему продаж у туроператоров, и я предполагаю, что и в зимнем сезоне он также будет его занимать. В выездном туризме сезон был сложным: сначала был рост спроса, потом снижение, плато на низком уровне. Все факторы влияли на выездной туризм: и внешнеполитические потрясения, и транспортные ограничения, и курс. Как только у нас был очередной скачок курса, то продажи снижались и оставались на низком уровне какое-то время. Потом возникало психологическое привыкание или курс снижался на рубль, и они опять начинали расти. В целом сезон оказался хуже практически по всем направлениям, чем ожидалось. Но тем не менее, не провальным, по оценкам туроператоров. В целом прогноз в выездном туризме позитивный. Список стран расширяется, возможности увеличиваются, люди не отказываются от путешествий, и это уже хорошо. Тарас Кобищанов, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс»: - В условиях существенно сократившегося спроса дефицит туров на рынке сменился в этом году переизбытком предложения. Падение курса рубля и подорожание классических летних направлений, таких как Турция и Египет, заставило туроператоров менять продуктовую линейку – они стали перестраивать свои планы и потоки, чтобы привлечь туристов. Туристический поток в страны Европы теперь превратился в небольшой ручеек, который, тем не менее, не иссяк. В целом мы видим расширение диапазона стран, традиционно считавшихся зимними. Например, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы. Объем продаж по ним растет, особенно в Таиланд. Появился и целый ряд стран, которыми туроператоры раньше не особо занимались – Армения, Грузия, Азербайджан и некоторые другие. Они становятся альтернативными, более дешевыми направлениями для летнего туризма, чем значительно подорожавшая Турция. Говорить о каких-то прогнозах и перспективах сейчас практически невозможно. За последние три года участники рынка на себе ощутили, как могут измениться планы – буквально за один день. Пока также непонятно, как дальше будет вести себя курс рубля. Мне кажется, что в нынешней ситуации важно сохранять достигнутые позиции, бороться за лояльных туристов и создавать интересный продукт, с важными для туристов дополнительными опциями и услугами. Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel: - Россияне адаптировались, привыкли, людям надо летать за границу: у людей есть учеба, работа, недвижимость, семья и другие цели поездок. Да и туристы отбросили многие страхи и все чаще возвращаются к планированию международных путешествий. После завершения российскими авиакомпаниями процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования доля пассажиров международных рейсов в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний может составить порядка 33% в 2024 году Конечно, новых доступных емких туристических направлений не так много. Но нужны рейсы в СНГ, возможно расширение полетной программы в Египет, планирование более эффективной самостоятельной чартерной программы по турецким направлениям. Расширение международной маршрутной сети в любом случае позитивно отразится на туротрасли, так как благодаря новым самолетам перевозчики смогут эффективнее проводить ротации эффективнее, сократить сроки ремонтов. Эрджюмент Юналан, генеральный директор туроператора Coral Travel: - В Турции в последние два года очень высокая инфляция, расходы отельеров заметно выросли, и они вынуждены были повысить цены на лето 2023 года. Когда стало ясно, что из-за этого упал спрос, отельеры снизили цены даже ниже уровня 2022 года. Однако одновременно курс российского рубля резко снизился к евро, поэтому рублевые цены получились больше. Увеличилось время полетов, у авиакомпаний выросли расходы, поэтому билеты тоже подорожали. Сейчас подавляющее число отельеров на будущий год сохраняют цены на уровне 2023 года, есть исключения, но они очень редки. По билетам мы тоже не ожидаем увеличения, если нефть сильно не подорожает. Поэтому пакетные цены, по нашему прогнозу, останутся на уровне 2023 года. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании "АРТ-Тур": - Чем закончился для «Арт-Тура» нынешний год? Могу сказать, что летний сезон перестал быть для нас низким. Во-первых, Ближний Восток и наши любимые Эмираты в летние месяцы привлекают всё больше туристов, а во-вторых, «Арт-Тур» ведет в этот период большие продажи и по множеству других направлений: по островам Индийского океана, Африке, Азии и Китаю, о котором скажу подробнее чуть ниже, Латинской Америке, «люксовой» Турции и, несмотря на непростую логистику, странам Европы. Статистически итоги лета выглядят следующим образом: практически по всем направлениям зарегистрирован прирост, хотя и разный: в Африке - самый значительный, процентов сорок; в Эмиратах – обычные ежегодные десять процентов. Хорошо продавались Бали, Таиланд, Индия, Шри-Ланка. Позиции «Арт-Тура» на Мальдивах – одни из лучших на международном уровне. При сложной ситуации с Европой мы и здесь поднялись процентов на пять, пользуясь тем, что Италия, Франция, Греция, Испания продолжают выдавать россиянам туристические визы. Хит-парад ведущих направлений в новом сезоне остается прежним: первым идет прекрасно освоенный нами Ближний Восток с ведущей ролью Эмиратов, за ним следуют острова Индийского океана, Африка, дальше Азия и ее заново восходящая «звезда» - Китай. Мы живем в непростые времена, однако сужение рынка вовсе не означает потерю бизнеса; наоборот – хороший профессионал сейчас плотно загружен качественными заказами. /TOURBUS.RU

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