Россияне назвали Петербург лучшим городом для встречи Нового года

В тройку лидеров также вошли Москва и Великий Устюг

Как сообщили нам сегодня в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, Северная столица возглавляет список российских городов, наиболее подходящих для новогоднего путешествия. Такие результаты опроса огласил крупный отечественный сервис по поиску работы и подбору персонала. Предпочтение Северной столице отдали 46% опрошенных. В тройку лидеров также вошли Москва и Великий Устюг.

Говоря о критериях при выборе направления для праздничной поездки, респонденты назвали наличие достопримечательностей, разнообразность развлечений, богатую историю, интересные события, транспортную доступность и гастрономическую составляющую. Город на Неве идеально сочетает в себе все эти факторы.

О популярности Северной столицы в дни зимних каникул говорят и другие источники. Так, известный сервис планирования путешествий сообщает, что Петербург входит в тройку городов России с наибольшей долей бронирования отелей на Новый год.

Сориентироваться в богатстве предложений и построить собственную идеальную поездку в Петербург поможет официальный туристский портал Visit Petersburg.

Здесь, например, есть список самых живописных катков и горок города, а также обзор новогодних программ для детей в музеях и общественных пространствах.

Портал также предлагает 216 туристских маршрутов и экскурсий на новогодних каникулах.

О возможностях для путешествий в Петербург – в том числе в дни новогодних каникул – рассказывает экспозиция нашего города на Международной выставке-форуме «Россия».

Для привлечения гостей Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно со специалистами отрасли ведут информационную кампанию «Добро пожаловать в Петербург!». Она включает широкий круг мероприятий: от ознакомительных туров для профильных журналистов и профессионалов турбизнеса до участия в крупных выставках и выездных презентаций туристских возможностей города.

Так, в преддверии зимнего периода в крупных городах России была проведена серия деловых мероприятий, представляющих новогодние программы и предложения Петербурга.

Сейчас проходит новый этап информационной кампании «Санкт Петербург – город историй», приглашающий посетить волшебный зимний город на Неве.

Видеоролики, рассказывающие о Северной столице, размещены на медиафасадах, цифровых экранах и объектах транспортной инфраструктуры в городах 16 регионов России – в общей сложности на более чем 2500 носителях, которые должны обеспечить свыше 50 млн показов.

/TOURBUS.RU